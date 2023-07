Eleve de elită la Şcoala „Dacia” din Târgu-Mureș

Distribuie

Examenul de evaluare națională s-a încheiat iar absolvenții claselor a VIII-a au început procesul de înscriere pentru continuarea studiilor în învățământul liceal.

La Şcoala Gimnazială „Dacia” din Târgu-Mureş am stat de vorbă cu două eleve de elită, foste colege de clasă care au absolvit în promoția 2023. Ele se numesc Mare Ilinca șefa de promoție din acest an cu media generală 10. Ilinca este o persoană creativă, determinată și îi place foarte mult să picteze. De cealaltă parte, Cheşa Daria, a obţinut o performanţă deosebită la examenul de evaluare naţională, media 9,90, cea mai mare din Şcoala Dacia şi una dintre cele mai mari medii din județ. Dariei îi place sa schieze, să gătească și este o persoană foarte ambițioasă și determinată.

”Muncă, determinare, ambiție și răbdare”

Reporter: Cum ai reușit performanţa de a fi șefă de promoție ?

Mare Ilinca: Cu extraordinar de multă muncă, determinare, ambiție și răbdare. Munca grea a fost cea de bază și constanța pe care am avut-o a fost un punct cheie pentru a deveni șefă de promoție.

R: Cum ți s-a părut examenul de evaluare națională?

M.I: M-am pregătit din timp și am fost pregătită pentru ce va veni, subiectul mi s-a părut de dificultate medie spre ușoară și m-am descurcat foarte bine.

R: Cum a fost procedura de înscriere la liceu?

M.I: Nu este deloc complicat, sistemele informatice sunt super performante și nu a mai fost nevoie de multă birocrație.

R: Unde îți dorești să continui la liceu?

M.I: Mie îmi plac foarte mult Biologia și Chimia așa că am hotărât să merg mai departe la Colegiul Național “Unirea” la profilul “Științe ale Naturii”.

“Muncă și perseverență și totul a dat roade”

Reporter: Cum ai reușit să iei o notă atât de mare în Evaluare Națională?

Neacșa Daria: Am învățat și am încercat să îmi păstrez o constanță în cei 4 ani când vine vorba de învățătură. M-am mai și distrat trebuie să recunosc dar am depus multă muncă și perseverență și totul a dat roade prin nota obținută.

R: Cum ți s-a părut examenul evaluarea națională?

N.D: A fost ușor am fost foarte concentrată, și din momentul în care am pășit în sala de examen și m-am pus în bancă am fost doar eu cu examenul și am reușit să obțin un rezultat pe măsura muncii mele.

R: Cum a fost procedura de înscriere la liceu?

N.D: A fost destul de ușor, nu au fost atât de multe acte de completat și a fost ok.

R: Unde îți dorești să continui la liceu?

N.D: După niște dezbateri și cu mine însumi și cu părinții mei am ales ceea ce am crezut eu că mă v-a ajuta cel mai mult pentru viitorul meu adică Colegiul Național “Unirea” la profilul “Științe ale Naturii”.

Adrian MURARIU