CARBON: „Pe drum găsim un cadavru şi de aici începe toată nebunia”

Distribuie

Începând de vineri, 7 iulie, producţia din Republica Moldova, CARBON, rulează în cinematografele din întreaga ţară. Din distribuţia peliculei regizate de Ion Borş face parte, alături de Dumitru Roman (Dima) actorul Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, Ion Vântu, originar din Cernăuţi.

Acesta a ajuns să joace unul dintre rolurile principale ale filmului printr-un concurs de împrejurări fericite care au început în anul 2014.

„Povestea începe, de fapt, prin 2014 când Alina Nelega era director la Teatrul Naţional. Am primit un telefon de la ea într-o sâmbătă sau duminică, nu mai ţin minte exact, dar era în weekend. Eu eram cu soţia prin piaţă, cumpăram legume şi fructe. Mă sună Alina şi îmi zice că are două fete din Moldova la cursul ei de scriere dramatică și are nevoie de un actor pentru a interpreta textele şi dacă pot să merg. Eu m-am gândit că are nevoi peste o zi sau săptămâna viitoare, dar ea mi-a zis că acum are nevoie şi dacă pot merge chiar în acea zi. Am pus plasele în mână la nevăstă-mea şi am zis că plec că am treabă. Una dintre acele fete e scenarista filmului, ea m-a propus regizorului, nu ştiu ei ce au discutat, dar m-am dus la casting şi regizorul a spus OK. Filmările le-am început în 2020, în plină pandemie, chiar de ziua mea chiar în ziua aia a fost prima zi de filmare”, a povestit pentru Cotidianul Zi de Zi, Ion Vântu.

CARBON este un film captivant și profund, care explorează subtil teme precum conflictul uman, dezumanizarea și propaganda, oferind o perspectivă provocatoare asupra societății moldovenești. Acțiunea filmului are loc în Republica Moldova anului 1992, în apropierea zonelor de conflict de pe Nistru.

Povestea urmărește peripețiile unui tânăr care, din dorința naivă de a-și construi o viață „normală”, pornește într-o călătorie periculoasă spre împlinirea visurilor. O descoperire sinistră transformă călătoria într-o aventură plină de situații absurde în care eroul se confruntă cu indiferență, lăcomie și prostie din partea celor din jur.

„Dima, celălalt personaj principal, se uită la televizor şi vede un deputat din Republica Moldova care zice că cine merge la război primeşte un apartament. El decide să meargă la război și mă ia pe mine ca să-l duc cu tractorul până acolo. Pe drum găsim un cadavru și cu asta începe toată nebunia”, ne-a mai spus Ion Vântu.

Regizorul Ion Borș a declarat pentru presa din Republica Moldova că subiectul filmului a fost inspirat din povestirile tatălui său.



„Dat fiind faptul că tatăl meu a participat în luptele din stânga Nistrului această temă mi-a atras atenția încă din adolescență. Inițial intenționăm să fac o dramă, dar am avut mai multe discuții cu tatăl meu și mi-a povestit foarte multe momente haioase, absurde, ceea ce a fost nou pentru mine. La etapa de dezvoltare a proiectului am fost cu Mariana Starciuc, autoarea scenariului, în zonele unde s-au dat lupte. Am stat de vorbă cu sătenii și la fel ne-au povestit istorii tragicomice, istorii care nu se povestesc în manualele de istorie de la școală sau la televizor. De aici a și venit ideea de a face cu totul altceva decât mi-am propus inițial – o comedie cu gust amar”, spune Ion Borș.

Din distribuție fac parte și Igor Caras-Romanov, Adriana Bîtcă, Constantin Haret și Ion Coșeru, scenariul fiind semnat de Mariana Starciuc.

Sanda VIŢELAR

Foto: Facebook CARBON

Facebook Ion Vântu