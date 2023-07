Distribuie

Salvați Copiii România duce în tabere estivale 1.000 de copii cu părinții plecați în alte state.

Dintre cei 536.000 de copii cu părinți care lucrează în alte state, 4 din 10 (232.000 de copii) au mama plecată. Mai mult, 77.000 dintre ei au rămas în țară în grija rudelor, ambii părinți fiind nevoiți să lucreze peste granițe. Majoritatea mamelor, 58%, se întorc o dată pe an acasă, 14% se întorc de două ori pe an, 21% de trei ori pe an sau mai mult, însă există și un procent de 5% de mame care se întorc o dată la doi ani sau chiar mai rar. În perioada iulie – august 2023, Salvaţi Copiii România organizează tabere la munte (în zonele Păltiniş – Sibiu şi Zărneşti – Braşov) pentru 1.000 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în alte state, incluşi în programele de suport ale organizaţiei din judeţele Dâmboviţa, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Olt, Dolj, Constanţa, Tulcea, Hunedoara, Vâlcea şi Mureş.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a subliniat nevoia copiilor cu părinții plecați de a rămâne integrați în comunitate și de a nu se izola social: “Acești copii au nevoi psiho-sociale mult mai puternice decât cei care cresc cu părinții alături și astfel își pot manifesta emoțiile, pot povesti spontan ce li s-a întâmplat la școală. Unii dintre ei rămân în țară doar în grija rudelor și dezvoltă um sentiment acut de marginalizare. Taberele pe care Salvați Copiii România le organizează au rolul de a-i reconecta pe copii cu ceilalți și de a le oferi timp de calitate. Mulți dintre ei nu au mai fost în tabere și acest gest de normalitate îi ajută să se integreze social și să trăiască bucuriile normale ale copilăriei”.

Taberele se înscriu în seria activităţilor recreative şi de socializare din programele de suport ale organizației, care au rolul, pe de o parte, de a ocupa timpul liber al copiilor cu activităţi relevante şi, pe de altă parte, de a preveni izolarea socială şi înstrăinarea acestora. Totodată, este stimulată dezvoltarea a diferite abilităţi ale celor mici, programul incluzând ateliere de dezvoltare personală, de dezvoltare a abilităților artistice, jocuri în aer liber, drumeții în natură, potrivit unui comunicat de presă remis de Salvați Copiii România.