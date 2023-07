Parc fotovoltaic pe un teren de 100.000 de metri pătrați, în pregătire la Cristești

Distribuie

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, că proiectul ”Construire centrală fotovoltaică, cabină poartă, împrejmuire teren, capacitate stocare energie, organizare şantier şi racordare la reţeaua electrică de distribuţie”, propus a fi amplasat în localitatea Cristeşti, imobil identificat prin C.F. nr. 51798/Cristeşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Putere instalată de 9,97 MWp

Conform proiectului Deciziei etapei de încadrare, document făcut public pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține societății Vertical Plus SRL Târgu Mureș și va fi realizată pe un teren de 100.000 de metri pătrați, unde va fi construită o centrală electrică care va avea o capacitate de producere energie electrică bazată pe panouri fotovoltaice şi o capacitate de stocare a energiei electrice, împreună cu toată aparatura, utilajele şi anexele necesare.

”Capacitatea de producţie va fi realizată prin montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, prin conversia radiației solare existente la nivelul solului. Parcul va avea o putere instalată de 9,97 MWp, compusă din 23.470 de panori fotovoltaice, fiecare dintre ele cu o putere nominală instalată de 540 Wp. Fiecare grup generator va fi format din rânduri cu structură fixă, înclinată și module fotovoltaice în mijlocul cărora vor fi instalate invertoare și un post de transformare. Postul de transformare va cuprinde un transformator, celule de medie tensiune și celule de servicii auxiliare”, se menționează în document.

Detalii despre investitor

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea Vertical Plus SRL Târgu Mureș s-a înființat în data de 30 septembrie 2013, are ca obiect de activitate ”Producția de energie electrică” și este deținută de către Anca Radu Ciprian, care are și calitatea de administrator. La finalul exercițiului financiar 2022, SC Vetical Plus SRL a raportat o cifră de afaceri de 261.126 de lei, profit net de 88.712 de lei și 2 angajați.

Alex TOTH

Material realizat cu sprijinul https://www.listafirme.ro/