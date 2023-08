Sabin Gavril Pășcan explică de ce a demisionat de la conducerea IȘJ Mureș

Distribuie

Inspectorul școlar general al județului Mureș, Sabin Gavril Pășcan, a anunțat miercuri, 2 august, pentru cotidianul Zi de Zi, că a decis să renunțe la funcție începând cu data de 8 august.

Aflat în concediu de odihnă până în data de 8 august, Sabin Gavril Pășcan a făcut următoarele precizări vis a vis de demisia sa: ”În acest moment sunt în concediu de odihnă până în data de 8 august, iar atribuțiile funcției de inspector școlar general sunt preluate în acest moment de către domnul Niță Fănică, inspector școlar general adjunct. Eu mi-am prezentat demisia din această funcție, în sensul în care nu mai doresc să continui activitatea pe funcția de inspector școlar general începând cu data de 1 septembrie 2023. Ministerul Educației va decide dacă mă va elibera după 8 august, din momentul întoarcerii mele din concediu”.

Întrebat în ce fel își va continua activitatea în cadrul învățământului mureșean, Sabin Gavril Pășcan, care a obținut recent, în data de 31 iulie, titlul de doctor, a răspuns: ”Mă voi întoarce la catedră, la Colegiul Național ”Unirea”, la disciplina Limba și Literatura Română, Limba Franceză”.

”Generalul” demisionar a ținut să explice că intenția de a renunța la funcție este mai veche, chiar de un an, și nu are nicio legătură cu recentele percheziții efectuate de către Direcția Națională Anticorupție la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Mureș: ”Mandatele noastre sunt pe un an, de la 1 septembrie la 31 august. Se apropie de final mandatul și am decis să nu mai continui. Nimeni nu mi-a interzis nimic, nu am niciun fel de interdicție în exercitarea funcției, nimeni nu mi-a îngrădit în vreun fel să îmi exercit funcția de inspector școlar general. A venit momentul să spun pentru o perioadă ”stop joc”. Intenția mea de a renunța era de mai mult timp.”

Sabin Gavril Pășcan a fost numit în funcția de inspector școlar general al județului Mureș în luna ianuarie 2021, prin ”detașare în interesul învățământului”, printr-un Ordin al Ministrului Educației.

Alex TOTH