INTERVIU Marius-Iulian Moldovan: „Dacă lupți pentru ceea ce îți dorești nu ai cum să nu reușești!”

Ghidat de dorință și patos, Marius-Iulian Moldovan a reușit să atingă cele mai înalte culmi în timpul anilor săi de studenție. Proaspăt absolvent al Facultății de Drept din cadrul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, tânărul devotat și extrem de muncitor a ajuns șef de promoție al generației 2023 prin „multă muncă, pasiune, ambiție și disciplină”, după cum chiar el declară.

„Dacă lupți pentru ceea ce îți dorești nu ai cum să nu reușești!”, susține tânărul absolvent, care a răspuns fără ezitări invitației noastre. Tocmai această determinare ne-a făcut să ne dorim să aflăm cât mai multe despre experiența sa ca și student și, într-un final, ca și șef de promoție. Vă invităm să descoperim împreună povestea sa.

Reporter: Pentru început, spune-ne câte ceva despre tine.

Marius-Iulian Moldovan: Numele meu este Moldovan Marius-Iulian, în câteva cuvinte, un simplu absolvent al Faculțății de Drept. Sunt un tânăr ambițios și încrezător din orașul Reghin, pasionat de sport, plimbări montane și de călătorii alături de cei dragi. Am terminat studiile gimnaziale și liceale în cadrul Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin, urmând ca mai apoi să mă stabilesc în municipiu pentru a-mi începe călătoria ca și student.

Rep.: De ce ai ales să urmezi această facultate?

M.I.M.: De ce dreptul? Nu aș putea oferi un răspuns clar, căci nu cred că există unul. Nu știam exact încotro să mă îndrept, dar m-am lăsat ghidat de intuiție, iar aceasta m-a purtat în direcția potrivită. Ei bine, la sfârșit de clasa a XII-a nu eram încă ferm convins cu privire la drumul pe care să pornesc, însă intuiția m-a îndreptat ușor spre acest domeniu. Am simțit apoi, după ce mi-am ascultat instinctul, că e o facultate care mi s-ar potrivi și aparent am avut dreptate, căci am trecut cu plăcere prin cei patru ani de studiu.

Rep.: Care a fost motivația din spatele reușitelor tale?

M.I.M.: Cea mai puternică motivație este dată de bucuria rezultatelor obținute prin obiceiurile create de disciplină. Succesul nu vine peste noapte! Revenind la întrebare, „motivația” din spatele reușitelor a fost pasiunea pentru drept, ambiția, disciplina și sacrificiile constante. Cu certitudine e vorba de multă muncă, nu neapărat de o motivație anume. Ca să ajungi la performanță și la asemenea rezultate ai nevoie de mai mult decât o dorință.

Rep.: Care crezi că este „cheia succesului” în facultate?

M.I.M.: Cred că depinde foarte mult de fiecare om în parte, de cât de mult își dorește să atingă anumite rezultate. Dorința de a reuși este, cred eu, cheia succesului. Aceasta se întemeiază pe două aspecte: ambiția și munca. La urma urmei, dacă lupți pentru ceea ce îți dorești nu ai cum să nu reușești. De asemenea, puterea de adaptabilitate, am aflat în timpul facultății, este și ea imperios necesară.

Niciodată nu am fost un student cu 10 pe linie, nici nu mi-am dorit asta, ci mi-am dorit foarte mult să depășesc unele bariere, limite pe care mi le-am impus eu la un moment dat și peste care am vrut să trec. Totul ține de strategie și organizare. Eu cred că se poate îmbina utilul cu plăcutul. Utilul constă într-un program de lucru bine organizat, studiu individual în cadrul săptămânii, astfel încât să îți rămână weekend-ul liber.

În cei patru ani de facultate am avut o strategie bine delimitată. Dacă în primii doi ani am dorit să studiez și să aprofundez materia, în următorii doi ani mi-am dorit să înțeleg noțiunile dincolo de partea teoretică. Astfel că, în anul III am început să mă dezvolt și pe partea practică și, sincer să fiu, s-a dovedit o experiență frumoasă din viața de student.

Mai mult, activitățile de voluntariat, conferințe, sesiuni de comunicări științifice și procesele simulate au reprezentat un real ajutor în atingerea rezultatelor pentru că toate acestea formează o sferă unde îți dezvolți anumite abilități definitorii pentru un bun jurist.

Cât despre „cheia succesului” în domeniu, ar putea fi multe de spus, dar prefer să reiterez valorile evidențiate anterior: pasiune pentru drept, ambiție, disciplină și sacrificii.

Rep.: Care este planul tău pe mai departe (acum că ți-ai încheiat cu succes studiile)?

M.I.M.: În primul rând, îmi voi continua studiile tot în cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, unde m-am înscris la programul de master „Instituții Judiciare și Profesii Liberale”. În al doilea rând, îmi doresc să profesez în domeniul dreptului, prefer să acumulez mai multă experiență pentru a putea lua o decizie înțeleaptă când va fi momentul.

Rep.: Ce sfat le-ai da tinerilor care își doresc să urmeze această facultate?

M.I.M.: Dacă ar fi să le ofer un sfat, este să creadă foarte mult în ceea ce își doresc. Facultatea de Drept ne îndreaptă în direcția bună, ne încurajează să fim critici și creativi, iar în final, rezultatul nu este decât succesul desăvârșit. Dar, chiar dacă mă repet, îmi susțin părerea și subliniez faptul că e nevoie de muncă mai presus de orice pentru a deveni cea mai bună versiune a ta!

Îți mulțumim tare mult pentru răspunsuri, Marius și îți dorim mult succes pe calea pe care vrei să o urmezi!

A consemnat Lorena PINTILIE