FOTO: Calificativ Foarte Bine pentru ediția de majorat Harmonia Cordis

Festivalul Internațional de Chitară Harmonia Cordis și-a consumat în perioada 8-13 august ediția cu numărul XVIII. Și în acest an, Harmonia Cordis a generat momente de bucurie și încântare pentru iubitorii muzicii, depre care ne-a povestit Beke István Ferenc, sufletul organizator al celui mai mare festival de chitară din Europa pe nume Harmonia Cordis.

Beke István Ferenc

Reporter: Cum ai caracteriza ediția din acest an a Festivalului Harmonia Cordis?

Beke István Ferenc: A fost o ediție foarte reușită. Nu o spun doar eu, ci foarte mulți din cei care au participat, inclusiv cei din străinătate care au spus că, nu doar că a fost cea mai reușită ediție Harmonia Cordis de până acum, ci a fost cel mai bun festival de chitară la care au fost prezenți în viața lor ever.

Rep.: Cine s-a ocupat de organizarea festivalului?

Beke István Ferenc: Ca și organizatori de bază, am fost trei persoane, subsemnatul, Beke István Ferenc, Kolcza Mátyás Barna și Babțan-Varga Florian, la care se adaugă un număr de 25 de persoane, voluntari, studenți, foști studenți de-ai mei, colegi de la Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Au avut un program extrem de strict de realizat, practic în fiecare zi de festival fiecare a știut exact ce trebuie să facă în ce privește partea de organizare. Spre lauda și bucuria noastră, totul a mers foarte bine. Toți artiștii prezent, începând cu Mozes Rosenberg și cu toți ceilalți au declarat că festivalul a fost foarte bine organizat.

Mozes Rosenberg & Jelle van Tongeren Quartet

Rep.: Cum au reacționat artiștii care au fost prezenți în premieră la Harmonia Cordis?

Beke István Ferenc: La fel, au avut o părere foarte bună, au spus că s-au simțit foarte bine, și ce ne bucură foarte tare, și-au exprimat dorința de a reveni la Harmonia Cordis. Inclusiv polonezul care a câștigat Concursul Internațional de Chitară, Tomasz Radziszewski s-a declarat extrem de încântat de tot ce a văzut la festival, la fel și în ce privește premiul, chitara realizată de lutierul Eduardo Alférez în valoare de 5.000 de euro.

Ca și fapt divers, prietena sa, Cassie Martin din Franța, alături de care am cântat în cadrul festivalului din acest an, i-a povestit despre Harmonia Cordis și l-a convins să vină să se înscrie la concursul internațional de chitară, unde nivelul a fost unul extrem de ridicat. I-a spus inclusiv faptul că este cel mai bun festival de chitară la care a participat. La început Tomasz s-a declarat sceptic, a spus la un moment dat că nu a crezut că în România poate să existe așa ceva, un festival atât de bine organizat. La final s-a convins la propriu de faptul că Harmonia Cordis chiar este un festival de prestigiu. Ne bucură acest feedback pe care festivalul Harmonia Cordis îl are, prin astfel de artiști se mai află despre lucrurile frumoase care se întâmplă în România, despre Târgu Mureș și despre multe alte lucruri care merită să fie cunoscute de cei din afară. Toți cei prezenți în festival s-au declarat încântați de locațiile festivalului, respectiv Palatul Culturii și Cetatea Medievală.

Tomasz Radziszewski

Rep.: Care au fost momentele din cadrul ediției din acest an care ți-au plăcut cel mai mult?

Beke István Ferenc: Toate mi-au plăcut, dar dacă ar fi să aleg un moment, foarte mult mi-au plăcut cei din Spania cu muzica flamenco, respectiv Jerónimo Maya Trio. Bucuria a fost că am reușit să aducem în premieră la Harmonia Cordis și partea de dans.

Jerónimo Maya

Am mai avut concerte flamenco în festival, dar pentru prima dată am avut și parte de dans. Inițial trebuiau să vină în formulă de trio, dar în cele din urmă au venit patru persoane și a ieșit un recital extraordinar în cursul serii de sâmbătă, în penultima zi a festivalului. De asemenea, un concert foarte apreciat de public a fost cel de vineri seara cu Antonio Forcione Trio. Au fost voci care au spus că a fost chiar mai bun decât Al Di Meola. Ne bucură faptul că publicul apreciază oferta din acest an, chiar a și spus că ediția din acest an a fost cea mai bine structurată ca și genuri, faptul că în fiecare seară a avut parte de un alt gen de muzică, iar festivalul per ansamblu a fost unul extrem de diversificat ca și genuri muzicale. Publicul nu a avut cum să se plictisească la un astfel de program conceput de noi pentru ediția din acest an.

Antonio Forcione

Rep.: Cum au fost primite de public expozițiile și atelierele din cadrul festivalului?

Beke István Ferenc: La astfel de evenimente au venit de regulă profesioniștii, cei interesați de chitară, mai puțin publicul larg. Am avut o inedită expoziție de chitare clasice de concert, o expoziție de instrumente muzicale arhaice, un workshop de chitară flamenco, workshop de chitară fretless, momente la care am avut invitați extrem de bine cotați precum Eduardo Alférez (Spania), Constantin Dumitriu, Cenk Erdoğan (Turcia) sau Lőrinczi György.

Rep.: Viitorul sună bine pentru Harmonia Cordis. Cum ți sau părut tinerii din cadrul Concursului de Chitară Harmonia Cordis? Îi vezi pe viitor evoluând pe scena festivalului?

Beke István Ferenc: S-au prezentat extrem de bine. Eu sunt de părere că și pe viitor vom auzi de ei la edițiile viitoare Harmonia Cordis. Avem o tradiție în acest sens, și aici mă refer la Orosz Dávid și Tudor Gliga, Duo Celeste, care au cântat în chiar prima seară de festival. Dávid a venit pentru prima dată la festival când era în clasa 6-a sau a 7-a. După aceea a fost studentul meu la Cluj, iar în prezent predă chitară la Liceul Vocațional de Artă din Târgu-Mureș. Mai mult de atât, elevi de-ai lui au ajuns să studieze la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Rep.: Urmează Harmonia Cordis XIX. Când începi munca pentru ediția 2024?

Beke István Ferenc: De trei, patru luni am început să lucrez pentru Harmonia Cordis 2024. Încercăm pentru anul viitor să aducem artiști importanți pe care deocamdată nu am să-i nominalizez, ei urmând a fi anunțați la momentul potrivit. Tot ce pot spune este că lucrăm tot timpul anului pentru ca Harmonia Cordis să-și păstreze același nivel ridicat și la ediția de anul viitor când festivalul va avea loc în a doua săpătămână din luna august în locațiile deja binecunoscute, Palatul Culturii și Cetatea Medievală Târgu Mureș.

Foto: Robert Andrei Nagy, Mariș Cristian Daniel

A consemnat Alin ZAHARIE