”Toamna Ludușeană”, ediția 2023

”Toamna Ludușeană” – sărbătoarea recoltei 2023 s-a desfășurat în orașul Luduș, în perioada 1-3 septembrie.

”Ne bucurăm că și în acest an am reușit să organizăm Festivalul “Toamna Ludușeană”, fără să cheltuim niciun ban de la bugetul local. Prin protocolul încheiat, Primăria a oferit gratuit spaţiul public, iar Asociația „Chemarea străbunilor” s-a ocupat de tot ceea ce a ţinut de această manifestare: de partea artistică și de comercianți. Vineri, în prima zi a festivalului a avut loc deschiderea oficială unde, alături de doamna deputat Dumitrița Gliga am avut plăcerea de a vizita standurile producătorilor locali și a celor din zonele limitrofe orașului, cărora doresc să le mulțumesc pentru prezență și prezentare. Seara a continuat cu un concert susținut de soliștii clubului de canto Bella Musica – din Luduș, Alfred Gardului, Geogiana Vesa, DJ Ionuț Bucur și Syntia”, a declarat primarul orașului Cristian Moldovan, citat de pagina de Facebook a Primăriei Orașului Luduș.

(Redacția)