FOTOREPORTAJ: Studenții de la programul de studiu ”Studii de securitate” în vizită la Senat, Poliția de Frontieră și Universitatea București

Școala de Vară ”Securitate Europeană și comunități multiculturale”, organizată în cadrul proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a continuat cu ziua a doua, dedicată întâlnirilor de la Senatul României.

Clădirea Palatului Parlamentului a părut mai puțin intimidantă datorită primirii călduroase a domnului senator George Mîndruță, cel care, prin amabilitatea și deschiderea arătate proiectului nostru, ne-a facilitat vizitele în cadrul Senatului.

După turul ghidat, menit să ne familiarizeze nu doar cu amplele coridoare și elegantele săli de șendințe, ci și cu ritmul frenetic de muncă al cabinetelor senatorilor, studenții Școlii de Vară au avut onoarea de a participa la o ședință de lucru a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, unde au fost întâmpinați de domnul senator Leonard Azamfirei, rector al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, care, în dubla sa calitate, de senator dar și rector, a susținut demersul didactic al Școlii de Vară.

Ședința a fost condusă de doamna senator Nicoleta Pauliuc – președinte, avându-i prezenți pe domnii senatori Felix Stroe, în calitate de vicepreședinte, George Mîndruţă, în calitate de secretar al Comisiei, doamnele senator Liliana Sbîrnea și Cristina-Mariana Stocheci, domnii senatori Ion Marcel Vela, Cristinel-Gabriel Berea, Septimiu-Sebastian Bourceanu și Liviu-Dumitru Voiculescu. Ședința le-a oferit studenților ocazia să vadă cum se desfășoară o zi de lucru din activitatea comisiei. Doamna senator Pauliuc le-a oferit studenților informații prețioase legate de modul de funcționare a Comisiei, regulamente, precum și informații din culise privind negocierile politice care se poartă pentru adoptarea actelor legislative.

Totodată, membrii Comisiei i-au provocat pe toți cursanții – care, astfel, au luat cuvântul în acest format oficial – să adreseze întrebări și să lanseze teme de discuție privind subiectele de interes aferente domeniilor de apărare, securitate și ordine publică.

Studenții au asistat și la ședința în plen, moment în care prezența lor a fost anunțată în plenul Senatului, de la Tribună.

O altă oprire importantă a fost la Poliția de Frontieră, în dimineața cei de-a treia zi a Școlii de Vară. Am fost întâmpinați de doamna Ariana Sarmi, reprezentanta instituției, care a prezentat studenților structura instituției, principalele puncte de frontieră, dotarea aferentă, modul de intervenție și modalitățile de gestionare a crizelor. În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, s-au abordat subiecte precum dosarul Schengen și impactul real al migrației la frontierele României, traficul la frontieră, criza din Ucraina și dramele generate de război, modul în care s-a acordat ajutorul la graniță comunităților ucrainiene și felul în care au fost gestionate crizele aferente.

Școala de Vară s-a încheiat la Universitatea București, parteneră în cadrul proiectului Școlii de Vară, cu acordarea diplomelor de participare și conferințele de final.

Colectivul care s-a îngriit ca acest eveniment să fie un succes și un moment unic în istoria Universității este format din: doamna conf. univ. dr. Mihaela Daciana Natea, director Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation – UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, domnul gen. r. dr. Marius Crăciun, lector – UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prof. univ. dr. Radu Carp – Universitatea București, lector dr. Lucian Săcălean – UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș și dr. Veronica Zaharagiu – UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Am părăsit Bucureștiul cu toții în data de 6 septembrie 2023, cu promisiunea de a ne revedea, în aceeași formulă, și în septembrie 2024. Așadar, va urma!

Conf. univ. dr. Mihaela Daciana NATEA