Experiență de neuitat pentru elevii de la ”Blaga” la Festivalul Bina Mira din Serbia

Este binecunoscută implicarea elevilor și profesorilor din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin în ce privește participarea la diverse activități menite să pună în valoare calitatea elevilor precum și implicarea celor care îi conduc pe drumul cunoașterii. Cel mai recent exemplu vine din Serbia, țară care a găzduit în perioada 17-23 septembrie o nouă ediție a Festivalului European Bina Mira.

„În perioada 17-23 septembrie 2023, Liceul Teoretic Lucian Blaga a participat a cincea oară la Festivalul Bina Mira (Teatrul Păcii). În acest proiect Erasmus+ care s-a desfășurat la Sid, în Serbia, am avut parteneri din Belgia, Germania, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Croația și Serbia, în total participând 11 instituții școlare și culturale (teatre). Am beneficiat de un program plin, educativ și cultural. Timp de o săptămână, fiecare tânăr a participat la două ateliere de lucru, iar rezultatele remarcabile și creative au fost prezentate în ultima zi de proiect publicului larg. Mai mult, piesele de teatru și video-urile realizate acasă au fost puse în scenă și discutate pe larg. A fost o săptămână care a îmbinat învățarea activă cu educația non-formală și socioculturală. Participanții au dobândit cunoștințe și competențe noi, au socializat în mai multe limbi, au colaborat și s-au împrietenit. S-a pus accent pe incluziune, echitate și toleranță”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonator proiect.

Experiențe de neuitat

Formată din elevii Mara Dumitrache, Alexandra-Maria Bîrsan, Șerban Bloj, George-Ciprian Căprar, Iulia Petra și Bogdan Mara, echipa Liceului Teoretic „Lucian Blaga” s-a declarat încântată de experiența trăită în țara vecină, atât datorită locurilor vizitate cât și a interacțiuniii cu protagoniștii Festivalului European de Teatru Bina Mira.

„Este al doilea în care am avut ocazia de a participa în programul european Erasmus+. Este atât o provocare cât și o experiență de neuitat. M-a ajutat să îmi înfrunt anumite temeri, am întâlnit persoane minunate cu care în continuare țin legătură, am avut oportunitatea să cunosc diferite culturi, și cel mai important, să mă dezvolt ca persoană”, ne-a declarat Mara Dumitrache, elevă în clasa 10-a D.

„Experiența Erasmus+ va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Prin intermediul proiectului Bina Mira am avut șansa să particip la workshop-ul ,,The psychology of art creation”, un atelier care m-a ajutat să mă reconectez cu o pasiune pe care o am de când sunt mică. În cadrul acestor ore, pe lângă faptul că am învățat lucruri noi despre tot ceea ce ține de artă, totodată am vizitat muzee şi am avut activități de team building. Însă pe lângă toate acestea, pentru mine cea mai frumoasă parte o reprezintă oamenii pe care i-am cunoscut. Faptul că am legat asemenea prietenii frumoase din punctul meu de vedere reprezintă cea mai mare reușită, întrucât până la urmă pe acest lucru se și bazează programele Erasmus+.”, a precizat Alexandra-Maria Bîrsan din clasa 12-a D.

„Printre altele, în cadrul programului Erasmus+ Bina Mira am contribuit la scrierea unui pamflet în trei limbi, ca parte a unui workshop al cărui scop era comunicarea trilingvă, în engleză, germană și sârbă. Am avut multe de învățat, iar, pe viitor, mă văd în stare să aplic cunoștințele dobândite după colaborarea cu prietenii mei din Serbia, Germania, Croația.”, a spus Șerban Bloj, elev în clasa 12-a C.

„În acest proiect Erasmus+ fiecare echipă a avut de pregătit încă de acasă fie o piesă de teatru, fie un videoclip, care să respecte tema aleasă pentru acest an, și anume incluziunea socială și migrația. Astfel în fiecare seară erau prezentate una sau două spectacole, unele cu referință la cultura afro-americană și la cum persoanele de culoare au ajuns să fie acceptate în societate fără a mai fi considerate sclavi, altele au fost despre rromi sau imigranții ucrainieni după război. Fiecare spectacol a fost demn de apreciat în felul său, iar munca din spatele lor uriașă, talentul nemărginit cu care au fost executate nu a fost întâmplător deoarece majoritatea instituțiilor participante au fost teatre. Echipa noastră a realizat un videoclip care prezintă povestea unei mame singure, Anastasia, care odată cu începerea războiului din Ucraina își părăsește țara și caută ajutor în România, unde este primită tot de o mamă singură. Anastasia regăsește din nou iubirea și se căsătorește cu un român. Povestea lor este despre acceptare, iubire și cultură. Noi am încercat să subliniem și partea culturală incluzând și câteva dansuri populare atât românești, cât și ucrainiene. Am avut un feedback pozitiv asupra videoclipului și prezentării noastre de la public și organizatori, toți dorind să afle mai multe despre cultura noastră și să învețe cel puțin unul dintre dansuri.”, ne-a relatat George-Ciprian Căprar, elev în clasa a 12-a A.

„Am facut parte din echipa care a reprezentat atât liceul nostru cât și România în acest proiect, al doilea an la rând. Știam deja, înainte să plecăm de acasă că ne așteaptă o săptămână minunată, în care vom îmbina comunicarea și munca în echipă cu creativitatea. Am avut oportunitatea de a cunoaște oameni noi dar și de a mă reîntâlni cu prieteni pe care i-am cunoscut în ediția anterioară. M-am bucurat de fiecare moment pe care l-am petrecut cu o mulțime de persoane din 7 țări diferite, am împărtășit câte o bucățică din cultura fiecăruia. Atelierele au fost concepute în așa fel încât să poți să înveți lucruri noi într-un mod distractiv. Fiecare clipă petrecută aici a fost de neuitat. Sper ca pe viitor să mai am parte de astfel de experiențe.”, a povestit Iulia Petra, elevă în clasa a 11-a D

„Fiind un proiect Erasmus+, au fost 8 țări participante: Germania, Belgia, Slovenia, Bosnia&Herțegovina, Serbia, Croația, Macedonia (invitat special) și, bineînțeles, România pe care eu, împreună cu alți cinci elevi din același liceu, am avut șansa să o reprezentăm. Toți 6 am depus un efort deosebit pentru a ne prezenta cu un videoclip artistic care ne-a scos la iveală latura teatrală și editorială. Am învățat ce înseamnă lucrul în echipă, determinarea, comunicarea, răbdarea și responsabilitatea. Aceste abilități au fost dezvoltate și în Serbia, unde am fost împărțiți pe ateliere, astfel, am ieșit din zona de confort și am trecut bariera lingvistică pentru a crea ceva unic și de neuitat. În cadrul acestui program Erasmus+ am învățat cât de puțin contează limba pe care o vorbim atunci când ne lăsam sufletele să vorbească. Fiind sociabili și drăguți, ne-am format prietenii adevărate demonstrând încă odată că doar sufletele se conectează!”, ne-a povestit Bogdan Mara, elevă în clasa a 12-a D.

