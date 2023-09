Inimă artificială implantată la o pacientă de 17 ani de echipa lui Horațiu Suciu

Distribuie

Prima intervenție chirurgicală din 2023 din România de implantare a unei inimi artificiale la un copil a avut loc miercuri, 27 septembrie, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

”Se spune că numai Dumnezeu poate pătrunde în sufletul cuiva. Și așa este. Am mers azi dimineață la Institut, gândindu-mă ce este în sufletul unei copile de 17 ani, pacientă de-a noastră, care așteaptă un transplant, știind cât de puțini sunt donatorii pentru această categorie de vârstă. Soluția inimii artificiale era singura care, din cauza gravei insuficiențe cardiace, o putea ține în viață. Și operația a reușit. Este a patra implantare a unei inimi artificiale pe care o reușim în acest an și prima din România la un copil. Le mulțumesc colegilor din echipa IUBCvT Târgu Mureș și profesorului Putnik din Belgrad care a asistat la intervenție. Mă bucur că reprezentantul acestui important centru est-european în domeniul transplantarii cardiace a fost alături de noi și a văzut stadiul la care a ajuns medicina târgumureșeană. Seara, când am plecat spre casă, m-am uitat la părculețul din fața Spitalului. Este locul în care se va construi noul Institut al Inimii. Acolo sunt acum niște pomi fragezi, pe care i-aș lua cu noi în noua clădire a Institutului, pe care îl pregătim cu toată dedicarea. Nu știu dacă pomii aceștia se vor regăsi în viitorul nostru spital, dar felul în care i-am văzut astăzi a fost ca un dialog în care mi s-a șoptit, de undeva, că procedura de astăzi va fi, în noul proiect, o rutină. Într-adevăr, inima are tainele ei…”, a scris, în aceeași zi, pe pagina sa de Facebook, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

(Redacția)