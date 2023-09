Tineri debutanți în artă și jurnalism. Nicola Voaideș: ,,E un sentiment incredibil să știu că prin muzica mea pot aduce bucurie și emoții oamenilor”

Distribuie

Într-o lume baricadată în agitația contemporană, există povești care încă ne pot purta în afara monotoniei cotidiene și au puterea de a ne propulsa într-o călătorie sonoră fascinantă. Una dintre aceste povești este cea a lui Voaideş Nicola, o tânără saxofonistă de excepție în vârstă de 17 ani, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Artă Târgu Mureș. Am discutat cu Nicola atât despre parcursul ei în universul tainic al saxofonului, cât și despre viitorul ei în acest domeniu captivant și am ajuns la concluzia că sufletul ei este împânzit de cele mai fermecătoare și irezistibile note muzicale ce aparțin, fără îndoială, saxofonului – instrumentul ei de suflet.

Reporter: Descrie călătoria ta în lumea muzicii și cum ai ajuns să fi saxofonistă. Ce te-a inspirat să te îndrepți spre muzică și să alegi acest instrument?

Nicola Voaideș: De când eram mică, muzica a fost mereu o parte importantă a vieții mele. Mi-am dorit să urmez un liceu de artă și singurul instrument pe care puteai să îl începi la vremea aceea din clasa a IX-a era saxofonul. Aveam 14 ani când am început să studiez saxofonul, dar încă din primele momente de când am pus mâna pe el, am simțit o conexiune specială. Eu am cochetat cu ideea saxofonului și înainte, iar cu timpul am ajuns să cred că acesta este cu adevărat potrivit pentru mine.

Rep,: Care sunt influențele muzicale care ți-au modelat stilul? Există artiști sau saxofoniști care te-au inspirat în mod special?

N.V.: În călătoria mea muzicală, am fost ghidată și inspirată de mai mulți oameni talentați. Profesorul meu, domnul Călin Călugăru, a fost o prezență semnificativă. El m-a învățat nu doar tehnicile saxofonului, ci și aprofundarea muzicii în sine. Pe lângă asta, am studiat cu pasiune interpretările unor mari saxofoniști precum Sergey Kolesov și Valentin Kovalev. Ascultându-i, am învățat cum să aduc pasiune și expresivitate în muzica mea.

Rep.: Poți spune câte ceva despre experiențele și performanțele tale notabile? Care a fost cel mai memorabil concert sau eveniment la care ai participat?

N.V.: În ceea ce privește experiențele notabile, am avut ocazia să particip la numeroase concursuri și evenimente muzicale de-a lungul anilor. Am obținut premii și distincții la concursuri precum „Aulodia”, „Emanuel Elenescu” și „Lira de Aur”, dar un moment deosebit pentru mine a fost când am câștigat premiul 1 la Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Aulodia” din Brașov. A fost incredibil să cânt în gală și să simt că muzica mea ajunge la oameni într-un mod special. Cu siguranță, acesta a fost unul dintre cele mai memorabile momente din cariera mea muzicală până acum.

Rep.: Cine te-a susținut în acest demers?

N.V.: Familia mea și profesorul meu au fost mereu acolo pentru mine, încurajându-mă și susținându-mă în fiecare pas al călătoriei mele muzicale. Ei au fost coloana vertebrală a sprijinului meu și mi-au dat încrederea și motivația de care aveam nevoie pentru a merge mai departe.

Rep.: Care este secretul lipsei de stres în timp ce cânți?

N.V.: Ei bine, secretul este practica și muncă susținută. Cu cât exersez mai mult și mă pregătesc mai bine pentru fiecare interpretare, cu atât simt mai multă încredere. Reducerea stresului vine și din înțelegerea că muzica este o formă de exprimare a sentimentelor și că, prin interpretarea sinceră, pot transmite emoții și publicului meu.

Rep.: Ce impact ai avut asupra oamenilor și ce feedback ai primit?

N.V.: E interesant pentru mine să văd că am avut un efect surprinzător asupra oamenilor, mai ales că am început mai târziu în lumea muzicii. Cu timpul și cu muncă susținută, am evoluat rapid și am reușit să mă ridic la nivelul colegilor mei de clasă. Feedback-ul pe care l-am primit de la cei din jur a fost încurajator și m-a motivat să continui să mă dezvolt. Este o senzație minunată să știu că pot inspira și aduce bucurie prin muzica mea.

Rep.: Cum te pregătești pentru concerte sau recitaluri importante? Ai o rutină specifică de repetiție?

N.V.: Atunci când mă pregătesc pentru concerte sau recitaluri importante, dedic mult timp studiului și perfecționării tehnicilor mele. Pe lângă asta, sunt atentă la sănătatea mea înainte de evenimente. Mă asigur că am o alimentație sănătoasă și că mă odihnesc suficient pentru a avea energie și concentrare. Emoțiile fac și ele parte din pregătirea mea. Încerc să învăț cum să le gestionez pentru a putea oferi o interpretare autentică și pasionată.

Rep.: Ce crezi că face muzica saxofonului atât de atrăgătoare pentru public? Cum poate influența emoțiile și stările oamenilor?

N.V.: Cred că saxofonul are un farmec aparte care atrage oamenii. Are un sunet unic și bogat, capabil să exprime o gamă largă de emoții. Interpretarea unui saxofon poate atinge inimile și sufletele ascultătorilor într-un mod profund. Muzica sa poate să te facă să râzi, să plângi sau să te simți plin de energie. E ca și cum ar deschide o fereastră către lumea interioară a fiecărui ascultător.

Rep.: Care sunt provocările și satisfacțiile unui muzician, în special un saxofonist?

N.V.: Pentru mine, provocarea principală este să mă dezvolt și să cresc continuu în muzică. Muzica nu are limite, mereu există ceva nou de învățat și de descoperit. Îmi doresc să mă dezvolt atât tehnic, cât și artistic, să îmbunătățesc mereu calitatea interpretărilor mele. Satisfacțiile vin atunci când toate eforturile și pasiunea mea se întâlnesc și se transformă într-o interpretare care poate atinge oamenii la nivel profund. E un sentiment incredibil să știu că prin muzica mea pot aduce bucurie și emoții oamenilor.

Rep.: Poți să îți împărtășești momentele cele mai emoționante sau memorabile pe care le-ai trăit?

N.V.: În muzică, fiecare moment este o experiență emoționantă. Ceea ce iubesc cel mai mult este că pot crea și împărtăși emoții prin muzică. Unul dintre cele mai emoționante momente pentru mine este atunci când simt că muzica mea ajunge la oameni și îi conectează la propria lor lume interioară. Nu contează dacă cânt în fața unei săli pline sau într-un loc mai intim, fiecare moment în care simt că am transmis emoții și am creat conexiuni cu publicul este o amintire specială pentru mine.

Rep.: Cum vezi viitorul muzicii saxofonului și evoluția sa în industria muzicală?

N.V.: Cred cu tărie că viitorul muzicii saxofonului este strălucitor. Este un instrument cu o versatilitate impresionantă, capabil să se adapteze la o mare varietate de genuri muzicale. În școli, tot mai mulți tineri sunt interesați să îl studieze, iar în industrie, am observat o creștere a aprecierii pentru sunetul unic al saxofonului. Asta mă face să fiu optimistă în ceea ce privește evoluția sa în viitor.

Rep.: Ce dorești să faci pe viitor? Vrei să continui cu muzica sau te-ai gândit la un alt drum?

N.V.: Pe viitor, planurile mele includ continuarea studiilor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. După absolvire, îmi doresc să-mi construiesc o carieră solistică și să împărtășesc pasiunea mea pentru muzică cu alții. Îmi doresc să fiu o sursă de inspirație pentru tinerii muzicieni și să contribui la creșterea și dezvoltarea lor în lumea muzicală.

A consemnat Daria TOMOROAGĂ