Tineri debutanți în artă și jurnalism. Sonia Crăciun: „Muzica face ca timpul să se oprească în loc”

Sonia Maria Crăciun este elevă a Colegiului Național de Artă din Târgu Mureș în clasa a XI-a, iar în paralel studentă la conservatorul Stella Voralberg Privathochschule für Musik din Feldkirch, Austria, admisă la vârsta de numai 17 ani. Aceasta studiază pianul de la frageda vârstă de 6 ani și a participat de-a lungul timpului la mai multe concursuri, festivaluri de muzică, dar și în multe recitaluri de pian solo si muzică de cameră. A participat în recitaluri în România și Lituania și are în palmares peste 20 de premii câștigate la concursurile naționale și internaționale.

Am avut ocazia și onoarea de a o avea invitată la un interviu, pe care îl veți găsi în acest material, în care ne-a povestit puțin despre viața ei ca artist și muzician, dar și despre experiența ei ca solistă alături de orchestra filarmonicii de stat Oradea (sub bagheta dirijorului Adrian Morar) și orchestra filarmonicii de stat Târgu Mureș (sub bagheta dirijorului Remus Grama), despre experiența în academia de vara “Klaipèda Piano Masters” în Klaipèda, Lituania alături de alți 24 de pianiști din toată Europa.

A consemnat Mihai FURNEA