Demolarea turnului de răcire Azomureș, o adevărată reușită

Joi, 28 septembrie 2023, a avut loc demolarea turnului de răcire albastru de pe platforma Azomureș. Explozibilul montat în interiorul turnului a fost detonat în jurul orei 17:45, într-un mod controlat, supravegheat atât de conducerea companiei cât și de ISU Mureș și compania de demolări cu care s-a colaborat.

Acțiunea a avut o durată de aproximativ nouă secunde, din momentul detonării, până la căderea întregului turn. Potrivit experților, care s-au asigurat din timp că nu vor exista incidente neplăcute în urma imploziei, acțiunea a decurs în totalitate conform planului bine organizat cu mult timp înainte.

„A fost o activitate foarte bine planificată din timp, drept urmare, și noi, echipajele ISU Mureș ne-am organizat în asemenea fel încât să nu apară niciun incident legat de detonare. Am avut resursele necesare pentru a acționa rapid în cazul în care am fi fost nevoiți să intervenim în vreun fel sau altul. În aria de acționare a detonării au fost amplasate mai multe tunuri de apă, care, după cum ați văzut, și-au făcut foarte bine treaba, așa cum ne-am și așteptat. De asemenea, au fost montați roboți care au monitorizat în permanență posibila degajare de noxe în aer, dar din fericire nu au fost astfel de cazuri. Înainte de implozie a fost transmis un mesaj RoAlert către cetățenii aflați în perimetrul de siguranță a combinatului pentru a informa populația. Suntem mai mult decât mulțumiți de parcursul lucrurilor, ba chiar putem spune că ne așteptam să existe incidente minore în urma imploziei, care, din fericire, nu s-au adeverit. Ne așteptam, totodată, să apară și apeluri la numărul de urgență 112, însă am verificat și până la ora aceasta nu am primit nicio sesizare de la dispeceratul ISU Mureș”, a explicat șeful ISU Mureș, general de brigadă Călin Handrea.

Fără probleme asupra mediului

Potrivit profesioniștilor din domeniul mediului, acțiunea, care a decurs neașteptat de bine, nu a avut niciun fel de influență negativă asupra mediului, ba din contră, singura îngrijorare a experților (praful) s-a risipit foarte repede, ridicând din start potențialele probleme asupra mediului care puteau să apară pe parcursul imploziei. Cu toate acestea, peste o lună, se vor analiza probele recoltate de la fața locului pentru a determina gradul de poluare produs de căderea turnului.

„Impactul asupra mediului în urma detonării îl vom vedea ulterior în măsurătorile de pulberi sedimentabile care se depun în timp. Aceste măsurători se vor face abia peste o lună de la implozie, pentru a se putea determina cu exactitate care a fost impactul asupra mediului înconjurător. În momentul de față, din păcate, nu putem să vă spunem cu exactitate parametrii, însă, ce vă pot spune acum este că toată cantitatea de praf ridicată în urma căderii turnului a fost sub așteptările noastre. În plus, norul respectiv s-a risipit extrem de repede. De asemenea, vă pot spune că praful de beton nu este foarte nociv pentru organism, mai ales că s-a risipit foarte repede și timpul de inhalare al acestuia, având în vedere că nu au exitat persoane aflate în aria de siguranță a turnului, a fost foarte scurt. Mai multe detalii despre componența prafului nu vă putem oferi momentan”, a declarat comisarul șef de la Garda de Mediu Mureș, Szekely Annamaria.

La fel de mulțumit s-a arătat și directorul Agenției de Protecție a Mediului, Dănuț Ștefănescu, care a declarat că amploarea acțiunii a fost cât se poate de previzibil, tocmai de aceea toți cei implicați s-au bucurat că nu au existat incidente neplăcute.

„APM-ul a organizat săptămâna trecută o ședință de secretariat în care s-au discutat riscurile acestei acțiuni, în cadrul căreia s-a discutat despre toate măsurile de siguranță pe care a trebuit să le implementăm și pe care, de altfel, le-am și implementat. Principala noastră teamă a fost o posibilă degajare de încărcătură și poluare chimică, însă nu am avut astfel de incidente. Toate măsurile impuse au fost respectate, drept urmare nu am întâmpinat niciun fel de problemă. Singurul inconvenient pe care l-am și prezis a fost zgomotul, care, din punctul nostru de vedere, nu a fost chiar așa deranjant precum ne așteptam, iar praful, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, nu a pus niciun fel de problemă”, a transmis directorul Agenției de Protecție a Mediului, Dănuț Ștefănescu.

Măsuri de siguranță pentru locuitorii municipiului Târgu Mureș

Totodată, pentru a evita orice fel de potențială pagubă, traficul din perimetrul de siguranță din jurul turnului a fost restricționat pentru aproximativ 30 de minute, timp în care polițiștii mureșeni au menținut porțiunea respectivă din drumul E60 liberă, ocupându-se și de eliberarea parcării din fața complexului Promenada, aflat în fața combinatului chimic Azomureș.

„Durata restricției de circulație nu a fost lungă, de aproximativ 30 de minute, fără să existe prelungiri adiționale. Ne-am pregătiti din timp din acest punct de vedere, toți cetățenii fiind informați de faptul că începând cu ora 17:30 o porțiune din drumul E60, care trece prin fața combinatului Azomureș, va fi închis. În acest timp circulația s-a efectuat pe rute ocolitoare, dovada faptului că la momentul redeschiderii circulației nu a existat niciun fel de aglomerație. În urma acțiunii nu a existat niciun fel de sesizare, un echipaj de poliție fiind chiar acum pe terenul din jurul combinatului pentru a se asigura că nu există niciun fel de pagubă materială. Până în momentul de față mi s-a transmis că nu există niciun fel de stricăciuni, nici măcar în imediata apropiere. În acțiune au fost implicați 69 de polițiști care au vizat, în primul rând, asigurarea zonei restricționate până la momentul în care am reușit să declarăm zona liberă”, au fost explicațiile date de col. Cristian Buhăianu, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Mureș.

Purtătorul de cuvânt al Azomureș, Ovidiu Maior, a punctat faptul că nu au existat pagube materiale de niciun fel, dar a vorbit și despre procesul de curățare ce va surveni ulterior demolării.

„Totul a decurs perfect, așa cum ne așteptam și cum ne-am propus încă de la începutul proiectului. Așa cum am spus și anterior, explozibilul a fost montat în asemenea fel încât turnul să cadă înspre interiorul combinatului, iar, după cum se poate vedea, exact așa s-a și întâmplat. Nu au existat niciun fel de pagube în jurul turnului, colegii mei aflați la fața locului mi-au confirmat că niciun geam, atât din interiorul cât și în exteriorul platformei, nu s-a spart. În ceea ce privește curățarea locului, căci a rămas o bucată din turn în picioare care era planificată să rămână pentru a-i da direcția de cădere în urma detonării, acțiunea va dura în jur de o săptămână”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al Azomureș, Ovidiu Maior.

Lorena PINTILIE