FOTOREPORTAJ: Nocturna Bibliotecilor, un altfel de eveniment pentru bibliofili

Albert Einstein spunea că singurul lucru pe care trebuie să îl cunoști cu precizie este unde se află biblioteca. Nimic mai înțelept, căci odată ce intri pe porțile acestui rai livresc, întregi orizonturi se deschid, drumurile prind contur, viitorul capătă lumină, iar dacă încă nu știți unde se află cea mai mare bibliotecă a județului nostru, atunci vă spunem noi: strada George Enescu nr. 2 din Târgu Mureș.

La această locație veți avea ocazia de a cunoaște o altfel de lume, o lume a prieteniei, a ludicului, a îmbogățirii și a devenirii prin lectură, pentru că prin lectură, care este materializarea faptică a curiozității intelectuale, omul devine. La acest for cultural sunteți așteptați zi de zi cu noi și noi activități interactive, cum a fost, de pildă, Nocturna Bibliotecilor, eveniment desfășurat vineri, 29 septembrie, și sărbătorit în cel mai vesel și ingenios mod posibil. Nocturna Bibliotecilor este o tradiție a Bibliotecii Județene Mureș, fiind un eveniment menit să revigoreze rutina mersului la bibliotecă prin felurite jocuri, ateliere, expoziții de carte și alte activități amuzante.

„Anul acesta ne-am axat pe conceptul „Biblioteca sunet, imagine, culoare” și am încercat ca toate evenimentele din cadrul Nocturnei Bibliotecilor să fie legate de acest întreg care se regăsește în biblioteca noastră. De asemenea, am încercat să accentuăm caracterul enciclopedic al bibliotecii, de aceea invitații noștri de la Biblioteca vie sunt reprezentanți ai artei. Îi avem ca invitați pe partenerii noștri de la Asociația Milites Marisensis care, pe lângă atelierele lor de reconstrucție istorică, ne vor face o demonstrație de echipament și de tehnică militară, iar la finalul evenimentului, Teatrul Scena va prezenta un spectacol susținut de Lupii de Foc. Pe de altă parte, desfășurăm și activitățile devenite deja tradiție a Nocturnii Bibliotecilor, anume: vânătoarea de comori, care se desfășoară în două secții și, bineînțeles, atelierele noastre de creație, serile de poveste și ateliere pentru copii. Am organizat o zonă de socializare și joacă, jocurile fiind asigurate de partenerii noștri de la Le&Le Games, iar partenerii de la Asociația Start Restart au adus alte tipuri de jocuri, de conectare între părinți și copii, dar și de dezvoltarea inteligenței emoționale parentale. Ambianța muzicală a fost asigurată de elevii Școlii Populare de Arte care într-adevăr au acoperit partea legată de sunet din cadrul conceptului nostru de anul acesta și, totodată, au întregit evenimentul nostru”, a declarat Anca-Maria Precup-Mătieș, șef de birou în cadrul Bibliotecii Județene Mureș.

Vânătoare nocturnă de cărți și comori

Evenimentele și atelierele desfășurate în cadrul ultimei zile de vineri a lunii septembrie, a unei zile feerice din tărâmul cuvintelor, au fost: Incursiune în basmul popular maghiar, BiblioAtelier și Povești în aer liber, jocuri interactive de conectare emoțională între părinți și copii, atelier de creație literară (pentru adulți), tur ghidat al colecțiilor speciale: Fondul Documentar & Carte Veche, dezvoltarea inteligenței emoționale prin jocuri (copii 7-14 ani), Biblioteca vie, Vânătoarea nocturnă de cărți și comori, Seară de poveste, Mesedélután, Ateliere din Roma Antică, Demonstrație tehnică de luptă și retragere cu torțe, Jocul Lupilor de foc. Voluntarii au fost cei care au prezentat invitaților aceste evenimente, ghidându-i și ajutându-i în caz de nevoie.

„Lumea mă întreabă ce activități sunt, eu le explic și îi ghidez, fac poze și ajut cu tot ce pot. Mi se pare că această oportunitate de voluntariat este o idee foarte faină care mă ajută să mă dezvolt și să-mi lărgesc orizonturile, căci sunt într-o permanentă interacțiune cu oamenii. Este prima dată când fac voluntariat la bibliotecă, dar cu siguranță voi veni și anul viitor. Activitățile mi se par foarte interactive, iar copiilor le place căci au venit în număr chiar mare”, a precizat Mara Maior, voluntară.

Vânătoarea nocturnă de cărți și comori a fost activitatea preferată a copiilor, căci le-a antrenat mintea, punându-i în postura unor mici detectivi. Copii au avut de rezolvat opt probe care le-a testat cultura livrescă, minuțiozitatea și atenția la detalii. Printre cerințele regăsite de copii la această activitate, au fost: identificarea părților unei cărți, identificarea unui autor al cărui nume să înceapă cu litera S, identificarea unei cărți al cărui autor să fie asiatic ș.a.m.d.

„Ne bucurăm că se întâmplă lucruri interesante în oraș care să fie interactive și la care putem participa atât adulții, cât și copiii. Am aflat de această activitate de la diriginta copiilor mei. Participăm la vânătoarea de comori, iar după aceea vom încerca și jocurile de societate și vom asista la evenimentele artistice. Cu siguranță, vom reveni și anul viitor”, a declarat Larisa Pop, o mămică care a participat la vânătoarea nocturnă de cărți și comori împreună cu cei doi copii ai ei.

Un alt concept impresionant a fost Biblioteca vie, în cadrul căruia participanții la eveniment au avut prilejul de a asculta povești despre devenire și performanță, narate de oameni erudiți, personalități enciclopedice sau pur și simplu de oameni care au găsit succesul în abilitatea de a fi ingenios și practic. Câțiva dintre invitații care și-au prezentat povestea în cadrul evenimentului Biblioteca vie au fost: Daniel Oltean, teatrolog și fost procuror, Szakács Enikő, creatoare de bijuterii unicate, Alina Verzea, neurolog, Márton Krisztina, restaurator de carte, Livia Buzilă, profesor și artist mozaicar etc…

Mădălina ROHAN