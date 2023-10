INTERVIU. Prima ediție a campaniei ”Luptă pentru inima (H)TA”, un succes

Distribuie

”Luptă pentru inima (H)TA” a fost o Campanie Națională de Screening pentru Bolile Cardiovasculare, desfășurată în perioada 25-29 septembrie în incinta Complexului comercial Shopping City, care s-a soldat cu un număr total de 226 de participanți cărora le-a fost măsurată tensiunea arterială și le-au fost explicate în detaliu riscurile unei valori crescute a tensiunii arteriale, dar și modalități utile cu care putem să prevenim această creștere valorică, de către voluntarii din cadrul Ligii Studenților din Târgu Mureș.

De ce sunt importante astfel de campanii de screening? Ei bine, nimic mai simplu. Tensiunea arterială poate fi un bun indicator al disfuncționalității corespunzătoare a organismului. Tensiunea arterială optimă este egală sau mai mică de 120/80 mmHg, conform indicațiilor oferite de ghidul Societății Europene de Hipertensiune. Organizatorii campaniei anunță că anul acesta a reprezentat debutul unui proiect care a fost primit cu deschidere și entuziasm de către mureșeni. Mai multe detalii despre această campanie vom afla de la un reprezentant al Ligii Studenților din Târgu Mureș, vicepreședintele pentru Relații Interne în cadrul acestei organizații, Cătălin Caba.

Reporter: De unde a survenit inițiativa pentru această campanie?

Cătălin Caba: Această inițiativă a venit de la nivel național, de la Federația Națională de Medicină. A fost o colaborare cu Societatea Română de Cardiologie, iar având în vedere faptul că tensiunea arterială este un factor de risc major în zilele noastre, care nu mai afectează doar populația adultă, ci mai nou și pe cea tânără, am decis inițierea acestei campanii. Am zis că ar fi o idee frumoasă să mergem să împărțim din cunoștințele noastre de studenți la Medicină publicului larg și astfel am dat startul acestei activități care s-a desfășurat timp de o săptămână.

Rep: În ce a constat activitatea propriu-zisă?

C.C.: Am ales un loc din oraș, anume Complexul comercial Shopping City, am făcut o colaborare cu ei, ne-au oferit spațiu, iar cu ajutorul a trei tensiometre și voluntarii foarte dedicați, în fiecare zi, de luni până vineri, am fost câte 5 ore la stand, am abordat oamenii care treceau prin mall și le-am spus despre ce este vorba în acest proiect, iar lumea a participat. Le-am măsurat tensiunea, le-am măsurat și pulsul, am colectat date personale ca mai apoi să întocmim o statistică la nivel național. În urma săptămânii trecute am constatat ca au participat 226 de persoane, ceea ce este un număr destul de bun pentru o primă campanie. Vom centraliza rezultatele și le vom comunica mai departe Societății Române de Cardiologie.

Rep: Care au fost motivele care v-au determinat să alegeți Complexul Comercial Shopping City drept loc de desfășurare al campaniei?

C.C.: Unul dintre motive a constat în faptul că întotdeauna echipa de conducere a acestui complex comercial a răspuns pozitiv la cererile noastre și astfel ne-a fost foarte ușor să apelăm și să primim un răspuns cât mai repede posibil de la ei, ceea ce pentru noi este important, deoarece în cadrul unei astfel de campanii sunt mai multe aspecte de rezolvat și atunci când ai un partener cu care știi că poți să comunici calitativ, apelezi la el. O altă variantă de locație ar fi fost centrul Municipiului, dar din experiența anilor trecuți, oamenii sunt mai grăbiți în centru și adeseori refuză să colaboreze cu noi. În plus, traficul de oameni este unul mai mare la mall.

Rep: Cum au răspuns mureșenii la această inițiativă, au fost cooperanți?

C.C.: Categoric. Ca de fiecare dată, mureșenii au răspuns pozitiv la această acțiune. Poate, unii, din grabă, au evitat să comunice cu noi, dar majoritatea oamenilor, care erau la plimbare în scop recreativ la mall, au zis că ne vor da o mână de ajutor. În același timp, și pentru ei a fost un beneficiu, căci le-am oferit informații valoroase despre sănătatea lor.

Rep: Cărui public au fost destinate aceste investigații medicale?

C.C.: Proiectul a fost desinat pentru toate categoriile de vârstă. Ne-am adresat unor persoane care nu sufereau neapărat de o patologie. Astfel, noi i-am și întrebat dacă suferă de vreo condiție medicală anume, dacă își măsoară tensiunea în mod regulat, dacă au istoric de patologie în familie. Voluntarii au realizat o mică anamneză, ceea ce înseamnă că au consemnat tot ceea este în dosarul persoanelor în ceea ce privește istoricul medical.

Rep: Pe lângă investigațiile propriu-zise, ați efectuat și o parte de informare a publicului privind riscurile tensiunii arteriale?

C.C.: Am oferit publicului recomandări în ceea ce privește hipertensiunea arterială, căci aceasta poate afecta și alte organe, nu doar inima, ca de exemplu circulația sângelui în creier, circulația sângelui la nivelul rinichilor și astfel am reușit să-i sfătuim cu privire la prevenția apariției hipertensiunii arteriale, mai ales prin renunțarea la acele tabieturi nesănătoase, în așa fel încât să aibă o viață cât mai plăcută și cu cât mai puține evenimente medicale. Le-am dat sfaturi doar, căci nu suntem în măsură să realizăm consultații deocamdată, având în vedere că voluntarii erau studenți ai anului I, II, III și IV la Medicină, studenți care au încercat să împărtășească câteva dintre cunoștințele acumulate până la momentul actual.

Ce este hipertensiunea arterială (HTA)?

Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o afecțiune caracterizată printr-o presiune crescută a sângeui arterial pe o perioadă îndelungată de timp. Menținerea unei tensiuni arteriale ridicate va duce în timp la deteriorarea pereților vaselor sanguine, cu consecințe importante asupra sănătății. Diagnosticul de hipertensiune arterială începe de la valori de 140/99mmHg.

Simptomatologie:

– cefalee occipitală (durere de cap în zona posterioară);

– dispnee (dificultăți la respirație);

– durere retrosternală (în piept);

– vertij;

– amorțeală;

– greață.

Atenție: Toate aceste manifestări sunt nespecifice, iar pentru un diagnostic corect este necesară asocierea acestora cu valori tensionale ridicate. Aceste specificații au fost preluate din materialele informaționale furnizate de către reprezentanții campaniei.

A consemnat Mădălina ROHAN