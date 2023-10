FOTOREPORTAJ: Atmosferă cabalistică la „Noaptea Albă a Galeriilor”

Distribuie

În învățăturile străvechi, arta era considerată procesul epurator care tinde spre o curățire metafizică a ființei. Dacă ar fi să dăm crez acestei ideologii filosofice, atunci, cu siguranță, ne-am raporta la sentimentele de liniște lăuntrică pe care ni le conferă arta atunci când o creăm sau atunci când o privim. Arta este, de fapt, materializarea unor îndeletniciri umane, combinate cu originalitate, simț artistic și inspirație extrinsecă. Arta conservă frumosul vremurilor în pictură, sculptură, obiecte, povești, oameni…

Municipiul Târgu Mureș este un locaș al oamenilor plini de talent care zi de zi îmbogățesc lumea cu noi și noi creații originale și revelatoare, iar data de 7 octombrie a fost ziua, sau mai exact noaptea, destinată lor, artiștilor care prin asiduitate constantă contribuie la conservarea frumuseții lumii în lucruri care rămân, care vor birui timpul și efemeritatea.

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) este un eveniment național anual, inițiat în 2007 de către Asociația Ephemair, care își propune să valorifice lucrările artiștilor contemporani din diferite galerii sau spații alternative subsumate artei, care pot fi vizitate, în mod gratuit, spre a hiperboliza interesul oamenilor pentru artă și pentru frumos.

Organizatorul celei de-a VIII-a ediții a NAG Târgu Mureș a fost Asociația K’Arte, în parteneriat cu Bioeel, iar spațiile de artă care au putut fi vizitate au fost: B5 Studio, Art Nouveau-UAP, Camera K’Arte, Fundația Bernády György, Winekooltour & Asociația Wine & Art Social Club, Antigalerie Cactus, Asociația Acasă la Hundorf și diverse spații de atelier artistic.

“NAG poate fi văzut și ca un program de mediere culturală, o platformă unde publicul interacționează cu artiștii, le vizitează atelierele sau discută cu autorii chiar în expozițiile lor. Ni se pare esențial să susținem anual această inițiativă, să facilităm această întâlnire dintre public și artă, chiar și fără finanțare publică, cum a fost cazul în acest an. Ce ne motivează cel mai mult este faptul că NAG pune într-o bine-meritată lumină scena artistică locală, e un moment de sărbătoare, de emulație în jurul artiștilor, galeriilor și spațiilor alternative care activează (și) în zona artelor contemporane”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Eliodor Moldovan, reprezentantul Asociației K’Arte, organizatorul evenimentului.

Post-production-pre-production

În cadrul B5 Studio, situat pe strada Bolyai nr. 5, mureșenii s-au întâlnit cu spațiile colocviale ale artiștilor, pătrunzând în mediul confortabil al acestora, în laboratorul creației unde are loc procesul transpunerii ideilor în materile faptice care conservă originalitatea, munca și talentul artistic.

Atelierul încorporează un cumul vast de tablouri pictate, aparținând celor doi soți artiști pentru care arta presupune un act nemărginit, căci Universul este etern și non-finit.

“Tot ce ține de pictură, ține de cultura universală pe care fiecare dintre noi, dacă suntem capabili o accesăm, iar dacă nu avem această capacitate, nu o accesăm și rămâne doar ca o simplă privire a unui act decorativ. Dacă suntem în stare să mergem mai departe, dar acest lucru presupune har, inspirație și spirit, putem accesa întregul Univers. Tocmai de aceea nu există o tematică, căci Universul este infinit”, a explicat Adina Csatlos, artistă.

“Ultimul proiect pe care l-am realizat se intitulează <<Am adus cerul mai aproape de voi>>. În Târgu Mureș vernisajul va avea loc în data de 19 octombrie. Acest proiect presupune întâlniri între oameni și ființe supranaturale preluate din religie, mitologie ș.a.m.d”, a precizat soțul artistei, Levente Csatlos.

Un alt atelier din cadrul B5 Studio ne-a invitat să pășim în laboratorul creației, expoziția fiind prezentată de Ungvári-Zrínyi-Kata, care a explicat foarte frumos definiția și rolul acestui spațiu dedicat actului artistic: “E o expoziție revelatoare care ne arată cum arată spațiul unde se creează arta. În momentul în care artistul începe să creeze, el are nevoie de un spațiu, de un atelier, iar când și-a finalizat creațiile, lucrările trebuie păstrate, astfel luând naștere arhivele. Studio B5 are o arhivă de peste 30 de ani de activitate artistică, cu lucrări de artă și multe alte documente. Am ales exemplul atelierului lui Constantin Brâncuși care era foarte renumit, deoarece pe atunci s-a început tematizarea importanței atelierului”.

Atelierul unei călătoare

Maria Gliga este o artistă căreia îi place să călătorească și să colecționeze diverse obiecte cotidiene cărora le conferă uz artistic.

“Este un atelier de tip-locuință. Eu l-am aranjat, eu l-am decorat după pretențiile mele. Adun foarte multe lucruri și atunci peste tot se vede câte ceva în atelierul acesta, diverse obiecte care, de fapt, sunt jucăriile mele. Pentru mine, Constantin Brâncuși este un mentor. Eu am un decorativism aparte. Pictez pe diferite suprafețe: sticlă, lemn, mătase, pânză”, a afirmat artista Maria Gliga.

“Arta trebuie privită, nu doar văzută”

“Într-un atelier puteți regăsi artistul și sufletul lui, pentru că lucrările sunt nimic altceva decât o expresie a ceea ce el caută să exprime, să arate public, să exteriorizeze. Un artist în fața pânzei, a șevaletului sau a altui suport, nu are de ales decât să fie sincer cu el însuși, iar publicul simte acest lucru, dacă vorbim de un public care alege să privească, nu doar să vadă. E necesar să se treacă dincolo de aparențe pentru a ajunge la sufletul artistului. Rolul expoziției este ca artistul să iasă în public și să își spună povestea”, a precizat artistul Radu Florea, fost jurnalist.

”Coloana”, la Palatul Culturii

În cadrul NAG, Palatul Culturii a fost gazda expoziției de pictură a Crinei Stănescu, intitulată “Coloana”. Această expoziție propune o călătorie interioară, spre organic, văzută asemenea unei radiografii.

“Inspirația pentru această expoziție de pictură a survenit din imagistica științifică, mai precis, din radiografia coloanei vertebrale. Foarte mulți artiști s-au inspirat din acest domeniu, din imagistica medicală. M-a pasionat ideea de introspecție. Totul a plecat din dorința de a intra în profunzimea lucrurilor. Am ales coloana pentru că este axul vieții, este vorba despre verticalitate, susținere”, a precizat Crina Stănescu.

La Antigaleria Cactus

Antigaleria Cactus, situată pe strada Aurel Filimon nr. 14, a adus în prim-plan un altfel de concept, cel bazat pe teoriile renumitului scriitor psihanalist, Carl Jung. Este vorba despre umbra și semantica ei. Camelia Oltean a combinat astfel două domenii distincte, arta și știința, pentru a-și completa viziunea creatoare.

“Expoziția cuprinde o serie de lucrări în care sunt ilustrate animale în diferite stadii asociate cu stările de spirit care vin, în mod special, din conceptual de umbră care a fost dezvoltat de Carl Jung. De acolo m-am inspirat și eu. E vorba despre umbră în general. Fiecare tablou are o poveste, iar fiecare animal simbolizează o anumită stare. De exemplu, am ales să ilustrez sentimentul fricii prin intermediul unui lup care e cu spatele la atacator, e pe cale să fugă, căci se teme”, a declarat artista Camelia Oltean.

Expoziții ale contemporaneității

Expoziția “Vremuri stranii și întâlniri improbabile” care a avut loc în incinta Cetății Medievale, a propus o incursiune în spiritul satului Hundorf, prin intermediul lucrărilor unor artiști care compun portretul și harta acestui sat a cărui spirit este complicat și antifragil. Expoziția este o fuziune a unor subiecte de actualitate, din care sunt sustrase elementele optimismului, precum: migrația, condiția femeilor de la țară, sincopele educației, disonanțele familiale, criza identității adolescentine sau diversitatea etnică. De asemenea, expoziția este alcătuită dintr-o îmbinare armonioasă a mediilor digitale cu tehnici tradiționale, sunet, instalații și performance.

Gen Z

Gen Z este o expoziție care invită vizitatorii într-o incursiune în universul artiștilor Generației Z, anume: Cosmin Grigoraș, Andreea Juncă-Guzu, Niculina Pop, Alexandra Rusu, Alex Șerban. Curatorii expoziției au fost: Horațiu Cristea și Alexandra Rusu.

“Am o afinitate pentru desenele animate vechi pe care am încercat tot timpul să le readuc în arta pe care o fac și găsesc tot timpul elemente care ar fi recognoscibile pentru majoritatea persoanelor. De exemplu, sunt influențe din perioada Disney de animație veche, perioada de desene animate din MTV ș.a.m.d. Vreau să mă dezvolt pe partea de bandă desenată și grafică de carte. E prima mea expoziție și am vrut ca prin lucrurile expuse aici să se vadă procesualitatea, pentru că sunt lucrări vechi, de la primele mele încercări, până la cele mai noi”, a explicat artista novice și curatoarea expoziției, Alexandra Rusu.

Mădălina ROHAN