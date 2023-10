Cadru autumnal la Festivalul Dovleacului Din Sovata, ediția a VIII-a

Distribuie

În tandem cu decorul tomnatic, Sovata și-a îmbrăcat mantia arămie, s-a parfumat cu mirosul copt al poamelor de sezon și a dat startul celei de-a opta ediții a Festivalului dovleacului, desfășurat în perioada 13-15 octombrie, sărbătoare anuală care anunță că o altă regină a preluat tronul anotimpurilor, toamna cea impunătoare. În cele trei zile de sărbătoare, stațiunea turistică a fost vizitată de un număr impresionant de turiști și localnici, care au venit să admire tradiția autohtonă a decoratului dovlecilor. Acest ritual este preluat din sărbătoarea celtică denumită Samhain dedicată cumpănii dintre cele două sezoane antagonice termic, rece și cald, dar și strângerii recoltelor anuale, sărbătoare care între timp a primit denumirea comercială de Haloween, răspândindu-se la nivel global mai ales datorită decorurilor excentrice.

„Organizăm acest festival atât pentru turiști, cât și pentru localnici, ca să ne simțim bine în orașul nostru. Acest festival tomnatic include dovleacul sculptat ca atracție principală, un târg de meșteșuguri, activități pentru copii, concerte și multe alte posibilități de voie bună și distracție, a fost creat pentru localnici și turiștii aflați în stațiune, astfel încât fiecare să aibă parte de experiențe de neuitat. Mai avem activități interesante, balonul cu aer cald, trăsura cu cai, trenulețul care circulă permanent la noi în stațiune. Ca noutate, anul acesta concertele vor fi pe două scene diferite. Una dintre ele o să fie amfiteatrul pe care acum am reușit să-l finalizăm, construit din fonduri europene”, a declarat pentru presă Fülöp László-Zsolt, primarul orașului Sovata, conform Agerpres.

Tradiția decorării dovlecilor

Festivalul dovleacului este un eveniment așteptat mai ales de elevii școlilor și liceelor din orașul Sovata, care an de an sunt responsabilizați cu împodobirea dovlecilor și transformarea stațiunii într-un tărâm al magiei și al poveștilor. “Am venit aici să sculptăm și să pictăm dovleci. An de an, școala noastră organizează această activitate. Fiecărei clase îi este atribuit un hotel în fața căruia noi desfășurăm activitatea de împodobire a dovlecilor. Este o idee creativă, ingenioasă, ne place că ne pune la încercare imaginația, dar și pentru că nu trebuie să fim la ore”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi, Adam, elev la Grupul Școlar „Domokos Kazmer” din Sovata.

Strada Petöfi Sándor din stațiune a devenit cărarea care ne introduce în universul feeric al creativității adolescentine, podoabele cromatice fiind prezente pe de-o parte și de alta a străzii, conferind un vibe ilariant tuturor celor pasionați de decorativism, de cromatica autumnală, de amestecul senzorial. „Inițiativa ne-a aparținut, pentru noi împodobirea dovlecilor este deja o tradiție. Ne-am împărțit în echipe, dar am lucrat și individual pentru a picta dovlecii într-un mod cât mai original și ingenios posibil. Ne place acest festival, venim an de an, nu doar pentru că locuim în apropiere, dar și pentru că mereu suntem întâmpinați cu noi distracții. Ne place mâncarea, dar și activitățile culturale propuse. Cât despre împodobirea dovlecilor, o facem cu plăcere”, a precizat Emilia Brad, elevă în clasa a VII-a B.

Târg de meșteșuguri

Dincolo de sărbătoarea decorurilor, turiștii au fost întâmpinați de numeroși negustori care au meșteșugul în suflet și care i-au așteptat cu felurite obiecte de artizanat, confecționate cu atenție și dedicare, cu iubirea pentru lucrul manual. Deneș este un meșteșugar care utilizează paiele drept material prim. Ingeniozitatea l-a propulsat pe culmile reușitei meșteșugărești, pasiunea pentru artizanat debutând încă din perioada fragedă a inocenței infantile: „Am început activitatea încă din copilărie. Confecționez podoabe și pălării din paie, paiele fiind cultivate de noi. Este o afacere de familie pe care o facem cu drag. Ne place. Tehnica am deprins-o de la mama mea, căreia îi mulțumesc”. La fel de talentată este și doamna Piraska, pentru care verbul preferat este a croșeta, pasiune pe care și-o desăvârșește mai ales în conceperea diverselor figurine sau jucării, inspirate din desenele animate pe care le urmărește bucuroasă alături de nepoți. De fapt, iubirea pentru nepoți este sentimentul care antrenează tot procedeul creației: „Lângă nepoți croșetatul este o plăcere, este ceva firesc. La început am croșetat rochițe, bluze, fustițe, după care am văzut pe internet niște personaje din desenele animate, Bobiță și Buburuză, ceea ce mi-a stârnit curiozitatea de a încerca. Deja aveam nepoți, am văzut că le place. Am în jur de 90 de modele. Nepoții mă ajută să le concep. Mi le expun doar la târguri, am și o pagină de Facebook, dar nu prea sunt prietenă cu tehnologia. Este a treia oară când venim la acest festival, oamenilor le place, iar eu mă bucur că le pot aduce un zâmbet pe buze”.

“Mi se pare foarte frumos. Este a doua sau a treia oară când vizitez în această perioadă Sovata și de fiecare dată am rămas impresionat de frumusețea și de imaginația ce rezultă din acest festival. Deocamdată am vizitat doar stand-urile care au fost expuse. Am rămas cu o impresie foarte plăcută despre acest festival. Mi se pare o inițiativă foarte bună faptul că elevii vin și pictează dovlecii, le stimulează creativitatea și imaginația”, au fost cuvintele lui Levi Bagy, un trecător fermecat de frumusețea de basm a Sovatei costumată în straie de sărbătoare.

Frumosul festival a fost întregit de complexa zonă alimentară în care au fost puse la dispoziția gurmanzilor bucate tradiționale, gătite în spirit de sărbătoare, de la cele mai tipice și consacrate preparate, cum este celebrul kürtőskalács, la cele mai atipice. De toate pentru toți, doar la Sovata.

Eveniment reușit

„Putem să spunem că a fost o reușită, un eveniment de succes. Ani la rând am încercat să organizăm evenimentul pe placul tuturor. Anul acesta au fost și mai mulți vizitatori decât anul precedent, fără evenimente neplăcute din fericire. Prin acest eveniment am dat cursul utilizării noului Amfiteatru, unde vineri și duminică s-au desfășurat diverse evenimente culturale. Duminică seara a fost un succes enorm, toate locurile au fost pline, un total de 500 de locuri, ba mai mult, oamenii stăteau și în picioare pentru a viziona evenimentele folclorice. Per total, festivalul a fost o reușită și a meritat întregul efort organizatoric”, a conchis primarul orașului Sovata Fülöp László-Zsolt, în urma încheierii evenimentului.

Mădălina ROHAN