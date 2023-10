Investiție de 9,6 milioane de lei, la Sovata

Distribuie

Festivalul Dovleacului, desfășurat la Sovata în intervalul 13-15 octombrie, a fost momentul oportun pentru a inaugura noul Amfiteatru al stațiunii, situat în perimetrul cinematografului ”Doina.”

Spațiul de agrement are capacitatea totală de 500 de locuri și este dispus în centrul unui parc, fiind destinat proiecțiilor cinematografice, activităților culturale, sportive, folclorice și de altă natură, iar atunci când nu sunt programate concerte sau alte spectacole, amfiteatrul va fi folosit ca loc de desfășurare a activităților recreative pentru copii, precum zumba și aerobic, conduse de animatori. Această investiție a fost necesară având în vedere cuantumul de turiști care vizitează zi de zi această frumoasă stațiune transilvăneană.

Primarul orașului Sovata, Fülöp László-Zsolt, a explicat faptul că necesitatea pentru un astfel de spațiu a fost identificată cu mulți ani în urmă, prin 2016, când evenimentele culturale au început să devină din ce în ce mai dese și mai căutate de localnici și/sau vizitatori.

„Începând cu anul 2016, am început să organizăm evenimente în fiecare seară de vară, ne-am dat seama imediat că turiștii și localnicii sunt încântați și că trebuie să gândim și să proiectăm un loc special pentru astfel de evenimente, un spațiu mult mai mare. Între timp, am cumpărat o scenă care a fost amplasată în parcul central, dar paralel cu acea investiție am demarat proiectarea unui amfiteatru lângă cinematograful ”Doina”. În 2018, am reușit să câștigăm fonduri europene, după care am demarat procesul de construcție. Acum am reușit să dăm startul primelor evenimente, iar lumea s-a arătat foarte entuziasmată”, a declarat Fülöp László-Zsolt.

Potrivit primarului orașului Sovata, per total cuantumul investiției este de 9,6 milioane de lei.

Mădălina ROHAN