Andreea Sfîriac, vicecampioană mondială la Culturism și Fitness

Andreea Sfîriac a devenit vicecampioană mondială la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. În urma campionatului care s-a desfășurat în Spania, Andreea s-a întors acasă cu medalia de argint și cu titlul de vicecampioană mondială.

În urma reușitei, Andreea a postat pe pagina s-a de Instagram un mesaj prin care a declarat că este profund recunoscătoare pentru ceea ce i-a oferit anul 2023, fiind un an de debut și plin de glorie pentru ea: „N-a fost deloc un an ușor pentru noi, dar împreună am reușit să-i facem față”.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Culturism și Fitness