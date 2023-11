Medicii de familie din Mureș, reacție la protestul CNAS

Distribuie

Reprezentanții Patronatului Medicilor de Familie Mureș s-au adresat duminică, 12 noiembrie, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casei Județe de Asigurări de Sănătate Mureș, respectiv Prefecturii Județului Mureș, pentru a aduce la cunoștința conducerii acestor instituții consecințele peiorative pe care lipsa de reacție în rezolvarea problemelor Caselor Județene de Asigurări de Sănătate le are, în mod indirect, asupra entităților juridice din medicina primară. „Neplata serviciilor medicale in termen contractual este iminentă in condiliile date și aduce prejudicii financiare furnizorilor pe care îi reprezentăm. Nu mai acceptăm sub nicio formă comportamentul financiar al lunii anterioare”, a fost avertismentul reprezentanților Patronatului Medicilor de Familie Mureș.

O altă problemă sesizată de către reprezentanții Patronatului Medicilor de Familie Mureș este starea nefuncțională a actualului program informatic pe care trebuie să îl folosească aceștia și care creează ineficiențe în desfășurarea sarcinilor profesionale.

„Suntem pregătiți și organizați să redobândim siguranța profesională și fiscală a activității pe care o desfășurăm și vom uzita de legislația în vigoare”, au conchis inițiatorii înștiințării.

M.R.