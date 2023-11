Vitafoam România Luduș, demers pentru extinderea depozitului de materii prime

Distribuie

Agenția pentru Protecția Mediului Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere hală depozitare corp C2”, propus a fi amplasat în localitatea Luduș, strada 1 Mai nr. 34, iniţiat de SC Vitafoam România SRL.

Potrivit Memoriului de prezentare a proiectului, acesta propune extinderea depozitului de materii prime existent în cadrul fabricii (Corp C2, Subcorp D ), ”prin construirea a trei pereți sub copertina existentă a corpului C2”, aceștia urmând să fie realizați ”din panouri termoizolante de tip sandwich” și sprijiniți ”pe un soclu de beton armat.”

”Extinderea va avea funcțiunea de depozitare a urmatoarelor substanțe necesare procesului de producție: metilen definil diizocianat (MDI) – cantitate de aproximativ 61 de tone, poliol PHD – cantitate de aproximativ 31,5 de tone, poliol bio – cantitate de aproximativ 52,5 de tone, poliol reciclat – cantitate de aproximativ 52,5 de tone, poliol vasco – cantitate de aproximativ 52,5 de tone, poliol standard – cantitate de aproximativ 52,5 de tone”, se menționează în documentul întocmit de către Romraz Consulting SRL București.

Informaţiile privind proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş din localitatea Târgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni, între orele 9.00 – 15.00, şi de marți până vineri, între orele 9.00 – 12.00, precum şi la sediul titularului de proiect.

Afaceri de 1,4 miliarde de lei în perioada 2018-2022

Conform portalului www.listafirme.ro, SC Vitafoam România SRL Luduș s-a înființat la data de 27 mai 2004, are ca obiect de activitate ”Fabricarea materialelor plastice în forme primare” și este deținută de către companiile britanice Vita Industrial LTD (55%) și Vita International LTD (45%). La finalul exercițiului financiar 2022, societatea a raportat afaceri de 333,7 milioane de lei, pierdere netă de 38,7 milioane de lei și 314 de angajați. În ceea ce privește rezultatele economico-financiare înregistrate în perioada 2018-2022, acestea sunt: cifră de afaceri totală de 1,4 miliarde de lei și profit net cumulat de 53,8 milioane de lei.

Alex TOTH