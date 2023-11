Combaterea violenței, prioritate zero pentru Ministerul Justiției

Distribuie

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, 24 noiembrie, că numărul dosarelor privitoare la acte de violenţă aflate pe rolul instanţelor de judecată este în creştere, iar găsirea mijloacelor legislative şi soluţiilor tehnice pentru diminuarea acestui fenomen reprezintă o prioritate zero pentru minister, pentru PNL, dar şi pentru ea, ca femeie.

”Vreau să vă mai dau câteva informaţii legate de alt proiect pe care Ministerul Justiţiei îl derulează pe o temă amplă şi importantă pentru societatea românească. Este vorba de tema violenţei. Vorbeam cu domnii judecători şi doamnele judecător astăzi, dosarele legate de violenţă, indiferent de tipul de violenţă, sunt în creştere. Cifrele ne arată că actele de agresiune şi de violenţă sunt într-un număr mult mai mare decât în anii anteriori. Acesta e şi motivul pentru care, pentru mine, ca femeie, pentru Partidul Naţional Liberal, pentru Ministerul Justiţiei, pe care acum îl conduc, este prioritate zero identificarea de mijloace legislative şi soluţii tehnice pentru a diminua acest fenomen. Şi vă amintesc că am fost, împreună cu colegii liberali, iniţiatorul procedurii de monitorizare a agresorilor, acea metodă cunoscută de dumneavoastăr ca brăţara electronică pentru victimele violenţei domestice, iar în judeţul Mureş s-a desfăşurat primul proiect pilot”, a declarat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Mureş.

Cu privire la judeţul Mureş, ministrul Justiţiei a precizat că, până la data de 31 octombrie, au fost emise 473 de ordine de protecţie şi ordine de protecţie provizorii, dintre care pentru 70 s-a dispus monitorizarea electronică a agresorului.

”Anul acesta, în judeţul Mureş au fost înregistrate 136 de dosare penale, însă pentru încălcarea ordinului de protecţie provizorie emisă de poliţişti sau a celor emise de instanţa de judecată. Ca atare, vreau să trag o concluzie împreună cu dumneavoastră. Numărul acestora este destul de ridicat şi e foarte important să discutăm în continuare despre monitorizare electronică, care se află la dispoziţia instanţelor de judecată sau a poliţiştilor. În acelaşi timp, un proiect amplu al Ministerului Justiţiei ţine de extinderea ordinului de protecţie care acum se eliberează exclusiv pentru victimele violenţei domestice, la orice tip de agresor şi pentru orice tip de agresiune. Mai exact, ca să vă dau detalii despre acest proiect nou, care a trecut de Senat şi se află în Camera Deputaţilor. Prin adoptarea noii legi şi sper să se întâmple la sfârşitul anului sau cel mai târziu anul viitor”, a subliniat ministrul Justiţiei.

Potrivit ministrului, acest ordin de protecţie trebuie aplicat în cazul tuturor formelor de violenţă, nu doar fizică, dar şi în caz de hărţuiri online, apeluri telefonice multiple, urmărire în mod repetat fără drept sau fără interes legitim, supravegherea locuinţei etc.

”Îmi doresc mult ca violenţa, care este un fenomen amplu în societatea românească şi de multe ori acceptat de anumiţi cetăţeni din societatea românească, să fie un fenomen care să se diminueze ca urmare a acestor măsuri”, a mai afirmat ministrul Alina Gorghiu.

