Veștea: Sumele din economiile făcute pe diverse proiecte din ”Anghel Saligny” pot fi redistribuite

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, a declarat vineri, 25 noiembrie, la Târgu Mureş, că pe Programul Naţional ”Anghel Saligny”, sumele provenite din economiile făcute pe diverse proiecte, în urma ajustării preţurilor, vor putea fi redistribuite proiectelor care au necesităţi.

”Pe Programul Naţional ”Anghel Saligny”, tot în cursul zilei de ieri, am avut, de asemenea, în cadrul ordonanţei care am obţinut-o, posibilitatea ca în urma economiilor făcute pe diverse proiecte, în urma ajustării preţurilor, să avem sume disponibile, iar aceste sume să fie redistribuite proiectelor care au aceste necesităţi, pentru a putea să ne atingem de asemenea indicatorii tehnico-economici”, a declarat ministrul Adrian Veştea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Mureş.

El a arătat că în ultimele două săptămâni, în urma diligenţelor venite din administraţia publică, s-au putut face unele derogări de la ordonanţa de limitare a cheltuielilor bugetare.

„După cum bine ştiţi, în urmă cu două săptămâni, a existat o ordonanţă care a creat anumite limitări a unor plăţi pentru a putea să reuşim să ne încadrăm în deficitul bugetar. În urma diligenţelor făcute în ultimele săptămâni, în urma solicitărilor venite de la colegii noştri din administraţia publică, am reuşit să obţinem derogări pentru anumite aspecte, cum ar fi investiţiile care sunt finanţate din credite bancare şi au scadenţa la 31.12.2023, să poată fi făcute trageri şi să poată fi făcute plăţi, fiindcă într-o situaţie contrară s-ar fi plătit comisioane de neutilizare şi nu ar fi fost în regulă”, a precizat Veştea.

Ministrul Dezvoltării a arătat că există investiţii cu finanţare din bugetul de stat sau bugetul local care au ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2023 şi că decizia a fost luată pentru a nu pune în pericol aceste investiţii, pentru care au fost emise facturi şi care sunt înregistrate în contabilitatea unităţilor sau sub-diviziunilor administrativ-teritoriale până la data de 31 octombrie.

„Sunt câteva aspecte pe care am reuşit să le reglementăm în urma acestui memorandum. În continuare, noi vom primi la Ministerul Dezvoltării solicitări din partea unităţilor administrativ-teritoriale şi în funcţie de urgenţa pe care o au, le vom trata cu celeritate. Ştim cu toţii, nu este o perioadă tocmai uşoară, vorbim de sume record pe care România are şansa să le absoarbă în perioada următoare. Toate aceste sume vin cu o serie de reglementări, o serie de jaloane şi de reforme pe care societatea românească trebuie să le parcurgă. Suntem obligaţi să ne încadrăm în aceste ţinte de deficit, fiindcă este un angajament pe care guvernele României anterioare şi le-au asumat în faţa Comisiei Europene”, a mai menţionat ministrul Adrian Veştea.

