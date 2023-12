FOTO: Mesaj de unitate la Ungheni, de Ziua Națională a României

Distribuie

Luna Decembrie este an de an prilej de sărbătoare, iar tonul a fost dat chiar din prima zi a lunii! Anul acesta nu a fost unul diferit astfel că un Spectacol Omagial desfășurat în cadrul Căminului Cultural Ungheni sub egida Asociației Culturale ”Grai Ardelean”, coordonată de interpretul Ovidiu Furnea și o Ceremonie Oficială, coordonată de Radu F. Daniel, cu sprijinul reprezentanților Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii care au efectuat o defilare-survol aerian, și cu participarea studenților militari Porime Darius și Fleșer Viorel din cadrul Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, au marcat ziua de 1 Decembrie așa cum se cuvine și la nivelul orașului Ungheni.

”1 Decembrie 2023, este un bun prilej pentru noi toți, dragi locuitori ai orașului Ungheni și ai satelor aparținătoare, pentru a ne așeza mai aproape unul de celălalt și a reflecta la trecutul nostru împreună, la sacrificiile făcute de cei dragi nouă, pentru ca astăzi noi, să fim aici și să îi reprezentăm cu mândrie. Tot astăzi, Ziua Națională a României trebuie să ne păstreze mai uniți ca niciodată, mai hotărâți și mai prezenți în modul în care dorim ca țara noastră și orașul nostru să arate pentru copiii și nepoții noștri, peste ani și ani! Ceea ce noi facem și susținem astăzi, este ceea ce mâine vor trăi și experimenta ei! Importanța zilei de astăzi este una cu atât mai mare cu cât lumea întreagă poartă în aceste vremuri, mantia deznădejdii, a separației și a urii, tocmai de aceasta mesajul meu este unul cât se poate de ferm: gândim românește și pentru România, respectăm tradiția și principiile pe baza cărora am evoluat împreună și acționăm prin fapte și oameni de nădejde, pentru binele neamului nostru și al comunității unghenene! La mulți și împliniți ani, dragi români!”, a transmis, tuturor românilor, Victor Prodan, primarul orașului Ungheni.

(Redacția)