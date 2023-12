FOTO: Ungheni, în straie de sărbătoare

Distribuie

În seara de 6 decembrie, orașul Ungheni a primit straiele de sărbătoare, înaintea câtorva sute de locuitori ai urbei.

”Am observat zâmbete, am văzut familii reunite ca odinioară la bradul de Crăciun al orașului, vecini salutându-se și trăind aceiași emoție ca și copiii lor, în așteptarea inaugurării iluminatului festiv al orașului! Mă bucur că pot contribui an de an la fericirea celor mici, prin gesturi simbolice menite să închege comunitatea noastră frumoasă! La mulți ani celor care au fost sărbătoriți astăzi cu prilejul zilei de Sfântul Nicolae și Sărbători Fericite tuturor locuitorilor orașului Ungheni și ai satelor aparținătoare! Dumnezeu să ne aibă în pază!”, a transmis Victor Prodan, primarul orașului Ungheni.

Bucuria, emoția și atmosfera de poveste au fost la ele acasă, în centrul orașului Ungheni și datorită cetelor de colindători coordonate de Ovidiu Furnea și de Sebastian Șerban, cu ai săi ”Licurici” din Morești și Șăușa.

Nici Moș Nicolae nu a lipsit celor mici, astfel încât întregul tablou de sărbătoare a fost complet, în special pentru cei mai mici locuitori ai orașului Ungheni.

Peste 1.500 de ungheneni și locuitori ai satelor aparținătoare au ales să petreacă seara de 6 decembrie, împreună, în preajma bradului de Crăciun al orașului.

(Redacția)