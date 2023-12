Fiat Justitia, un concurs cu tradiție al UMFST

Distribuie

“Fiat Justitia” este un concurs de pledoarii cu o tradiție de peste două decenii, care constă într-un proces simulat prezentat unei Curți Constituționale fictive de către studenții novici ai specializării Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, scopul fiind acela de a dezvolta abilitățile juridice ale studenților.

Anul acesta, concursul a debutat la finalul lunii noiembrie, finala fiiind organizată luni, 12 decembrie, cu ocazia Zilelor UMFST, în Aula „Tudor Drăganu” de la Facultatea de Economie și Drept.

Concret, studenților le-a fost oferită o speță ficitivă, inspirată dintr-un caz real a unui conflict de natură constituțională, stabilit între Ministerul Justiției și CSM, pe baza căreia studenții au trebuit să pregătească, în prima fază, o argumentație scrisă, care să susțină cele două calități, autoritatea care a sesizat Curtea Constituțională cu privire la un conflict de natură constituțională, respectiv autoritatea care neagă existența conflictului de natură constituțională. După evaluarea argumentației, juriul, format din prodecanul facultății, lect. Univ. Dr. Vasile Boantă, conf. Dr. Valea Daniela și asist. Univ. Dr. Raul Miron, a emis un punctaj pe baza căruia au fost selectate echipele care vor intra în finala concursului. Concursul a întrunit 4 echipe și un total de 12 studenți.

Câștigătorii concursului

„Concursul a fost dedicat exclusiv studențiilor din anul I și practic ei sunt studenți doar de trei luni, dar totuși au acest curaj de a participa la concurs. A fost primul an în care am simțit și o chemare din partea studenților de anul I și o energie care trebuie consumată pe astfel de activități academice care vin să le contureze formarea lor ca viitori juriști și mă bucură foarte mult că am avut parte de această implicare din partea lor. Este surprinzătorr din partea lor. E primul an, după mulți ani, când simt că într-adevăr sunt studenți de perspectivă cu care vom putea lucra în viitor și pentru alte concursuri de anvergură”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi, Raul Miron, unul dintre organizatorii concursului.

Organizatorii au acordat trei premii câștigătorilor, astfel: locul I- 600 lei, locul II- 300 lei; Cel mai bun pledant- 100 lei. Câștigătorii locului I au fost membrii echipei KDA, studenții: Țîntea Katharina-Gabriela, Dan Denisa Nicola și Oltean Alexandru (mentor) , în timp ce locul II a revenit membrilor echipei DID, formată din studenții: Munteanu Denisa-Mioara, Fârcal Craiuț Isabela și Mitocaru Delioara Elena (mentor). Premiul pentru cel mai bun pledant a fost acordat studentei Fârcal Crăiuț Isabela.

Mădălina ROHAN

Sursa foto: Raul Miron