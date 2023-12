Moș Crăciun pe două roți! Eveniment cu tradiție în Târgu Mureș

Distribuie

Moș Crăciun a venit mai devreme la Târgu Mureș, însă nu ca să dea, ci ca să își umple sacul cu cadouri. Moșul a stâns pachete și cadouri împachetate cu drag de la mai mulți copii darnici, daruri care urmează să fie duse la orfelinatele din oraș. Zeci de motocicliști l-au însoțit pe simpaticul băătrânel în goana după bucurie culeasă de la cei mici, duse copiilor mai puțini norocoși din județul Mureș.

Zeci de moși și crăciunițe pe motococlete ornate cu beculețe, betele și ghirlande cu sclipici au făcut duminică, 17 decembrie, paradă pe străzile din centrul municipiului Târgu Mureș. Punctul de întâlnire al motocicliștilor îmbrăcați în roșu a fost bradul amplasat în centrul Piața Teatrului, aranjată cu gust și cu speranță în așteptarea sărbătorilor de iarnă.

Însă, contrar așteptărilor, Moș Crăciunii pe două roți nu au oferit cadourilor, ci le-au adunat de la copiii cu suflet mare veniți în număr mare să ofere daruri celor mai puțin norocoși decât ei. „Anul acesta avem o acțiune numită „Copiii dăruiesc copiilor”, adică, cei mici cu mai mare dare de mână și cu posibilități, au adus diverse obiecte, dulciuri, haine, alimente neperisabile, jucării, adică tot ce le creează bucurie altor copii, tocmai pentru a le dărui acelora ce nu au posibilități”, a transmis unul dintre organizatori.

„Anul acesta suntem foarte mulți, mai voioși, cu saci mai plini ca niciodată, și, ca în fiecare an, pe motocicletă. Fiecare moș și crăciuniță are 200-300 de reni sub ghidon, așa că vom ajunge acolo unde e nevoie de noi foarte repede”, au mai transmis organizatorii.

Seci, dacă nu chiar sute de copii, au adus dulciuri, jucării și cărți. Cei mici s-au pozat alături de moși și de „saniile lor” cu prima ocazie. Printre moși s-au strecurat și crăciunițe care au împărțit dulciuri celor mici. „Atât de multă bucurie nu am simțit niciodată”, a spus una dintre ajutoarele Moșului.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Primăria Muncipiului Târgu Mureș