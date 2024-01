Câte apeluri au fost la 112 în noaptea de revelion

Distribuie

Folosirea artificiilor și petardelor pentru a sărbători noul an, nu putem spune că e o tradiție, ci o practică care câștigă clienți de la an la an. Rețelele de socializare abundă de comentarii împotriva acestei noi mode, postări cu persoane accidentate duse de urgență la UPU SMURD pentru îngrijiri medicale, cazuri de infarct la câini, cu toate acestea nu pare că ar deranja într-atât de mult, încât să fie interzise prin lege.

65 de prezentări de urgență au fost în noaptea de Revelion, într-un interval de 12 ore, 8 mureșeni care au suferit leziuni după explozii de petarde, mai mulți pacienți cu intoxicații etanolice și cu traume secundare consumului de alcool, tentative de suicid, a precizat medicul de gardă de la UPU SMURD Târgu Mureș, Mihai Cicedea.

Ambulanța Mureș a avut 200 de solicitări de urgență în noaptea de revelion, persoane cu manifestări acute ale aparatului digestiv și aparatului cardiovascular și intoxicații acute etilice. A fost și un accident feroviar cu deces la gara din Chirileu, un bărbat a sărit în fața trenului.