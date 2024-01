Oltean Prodlemn, trei decenii de performanță în prelucrarea lemnului

Distribuie

O frumoasă poveste a pornit la drum în urmă cu trei decenii, dezvoltată de Oltean Tiberiu, administratorul societății Oltean Prodlemn SRL din localitatea Jabenița, județul Mureș, cunoscută în peisajul economic mureșean și nu numai ca un agent important în domeniul prelucrării lemnului, fie că vorbim de mobilierul de grădină, fie de semifabricate pentru industria mobilei.

„Prelucrarea lemnului reprezintă o tradiție de familie. Tatăl meu a fost tâmplar privat, având un atelier propriu la domiciliu. Aș putea spune că m-am născut în acest mediu, în sensul în care de foarte mic eram prin atelier, la început mă jucam, apoi am început și eu să meșteresc câte ceva prin atelier. Încă din clasele primare îl ajutam pe tatăl meu la munca în atelier. După terminarea clasei a 8-a, am optat să mă specializez în această meserie pe care am îndrăgit-o de mic pot spune, de aceea m-am înscris la cursurile școlii profesionale de tâmplar de mobilă. Ulterior, am urmat cursurile liceului industrial de prelucrare a lemnului timp de 5 ani, cursuri la seral. Am lucrat câțiva ani cu tatăl meu, apoi mi-am amenajat un atelier la Jabenița, în casa veche a bunicilor, unde am început să produc uși din stejar pentru apartamentele de bloc. Pentru a-mi face publicitate, am creat un model de ușă pe care l-am prezentat din ”ușă în ușă” prin cartierele de blocuri din Târgu Mureș. În acest fel am devenit cunoscut pentru ceea ce făceam, în condițiile în care nu existau la vremea respectivă mijloace de publicitate. De asemenea, onoram și alt tip de comenzi, respectiv geamuri pentru case”, și-a început povestea Tiberiu Oltean.

Un pas important în dezvoltatea activității l-a reprezentat apariția sociețății Oltean Prodlemn în anul 1993. „Aveam foarte multe comenzi, de aceea a trebuit să angajez muncitori și nu o puteam face decât într-o societate comercială. Tot în acel an am construit un atelier mai mare unde am început să execut în serie mobilier de grădină pentru export. Din anul 1995 am început să lucrez pentru firma Dobra din Austria care distribuia toată marfa fabricată de mine în întreaga Europă. Am furnizat marfă firmei Dobra vreme de 23 de ani, produsă cu un număr de circa 250 de angajați, care lucrau în trei schimburi. Din anul 2018 am început să livrez eu marfa fără intermediar, în condițiile în care Dobra s-a retras, iar eu am preluat o parte din comenzi și din angajați. În paralel cu activitatea firmei Oltean Prodlemn am înființat firma Davilemn care se ocupă cu exploatarea lemnului din pădure și transportul acestuia la fabricile de la Jabenița și Reghin”, povestește administratorul Oltean Prodlemn.

Dezvoltare graduală

Dezvoltarea activității s-a făcut treptat, la fel și în ceea ce privește extinderea și, nu în ultimul rând, creșterea volumului de producție. „La Jabenița, fabrica era situată în centrul localității, ceea ce nu a fost pe placul vecinilor și, în al doilea rând, era greu de desfășurat o activitate de producție acolo. Nu aveam nici spații suficiente, ca urmare am reușit să cumpăr o locație care aparținea de fosta Metalurgica Reghin, într-o zonă industrială. Treptat am început să investesc, să amenajez spațiul, astfel încât toate investițiile pe care le-am făcut în firmă nu le-am mai făcut la Jabenița, ci la Reghin”, explică Tiberiu Oltean.

La ambele fabrici, ajunge bușteanul care trece prin mai multe operații, cum ar fi decojire, debitare, uscare, prelucrare, finisare, lăcuire și ambalare. “Toate deșeurile rezultate din procesul de producție se toacă și împreună cu rumegușul rezultat intră pe linia de uscare și peletizare. Instalațiile de fabricare a peleților au o capacitate de 1 tonă/oră la Jabenița, respectiv de 3 tone/oră la Reghin. Scoarța rezultată în urma decojirii buștenilor se folosește în centralele termice de la uscătoare și încălzire. Pot spune că am ajuns la performanța dorită de mine în ce privește valorificarea maximă a lemnului. Din lemnul cumpărat pe picior în pădure nu se pierde nicio așchie, totul se valorifică superior. La ambele fabrici sunt instalații de debitare moderne, în special la fabrica din Reghin unde am făcut mai multe investiții, respectiv linii de producție moderne în valoare de peste 6 milioane de euro. Mi-am dorit dintotdeauna să valorific lemnul în totalitate și, ce e foarte important, să nu depind de nimeni. Cu ani în urmă aveam mari probleme cu rumegușul rezultat în urma prelucrării lemnului, fiind nevoiți să-l ardem pe câmp. Era precum o flacără olimpică, ardea non-stop. Resturile din prelucrare le dădeam efectiv pe gratis, chiar plăteam ca cineva să vină se le ducă, asta până în momentul în care am realizat investiția de peleți de la ambele fabrici. Astfel, întreaga activitate este una mult mai eficientă. La fabrica din Jabenița se prelucrează lemnul de rășinoase, iar la fabrica din Reghin am mers pe prelucrarea lemnului de fag. Ca producție, la Reghin am făcut foarte mult semifabricate din fag pentru China, vreme de 6-7 ani, iar în prezent lucrăm pentru Sortilemn Gherla, companie din industria lemnului care produce scaune și umerașe pentru Ikea. La Jabenița, producția se rezumă la mobilierul de grădină, respectiv seturi berărie pe care le producem începând cu anul 1995. Producția pleacă în special în România, Ungaria, Austria și Germania”, povestește Tiberiu Oltean.

„În anul 2022 am cumpărat fosta fabrică de alcool din Reghin pe care am alipit-o de cea pe care o aveam. Momentan a se află în curs de renovare și schimbarea destinației în prelucrarea lemnului”, spune Tiberiu Oltean.

Recunoașterea muncii

Business-ul coordonat de Tiberiu Oltean se bucură de o binemeritată recunoaștere în special din partea Camerei de Comerț și Industrie Mureș, fiind mereu pe locurile fruntașe. „Exact în anul în care am înființat Oltean Prodlemn, a început Camera de Comerț și Industrie Mureș cu acest Top al Firmelor. Am fost premiat în toată această perioadă, doi ani am obținut Locul 2, un an Locul 3 la categoria Prelucrarea lemnului, în rest doar locul 1. Toate aceste rezultate reprezintă pentru mine o satisfacție, atât materială, cât și morală. Este o bucurie și o mândrie să vezi că marfa ta se vinde”, declară Tiberiu Oltean.

Aportul familiei

Factorul de echilibru necesar unei afaceri de succes este asigurat de familie, este de părere administratorul Oltean Prodlemn.

„Am o familie frumoasă. Sunt căsătorit cu soția Florina din anul 2003. Din partea ei am avut un sprijin deosebit, atât în firmă, pe partea de contabilitate, cât și în ce privește partea de familie. Avem un fiu, David, care în acest an serbează majoratul, soția fiind cea care a avut grijă de educația lui. Se adeverește din plin proverbul care spune că așchia nu sare departe de trunchi. Am simțit că-l pasionează acest domeniu al prelucrării lemnului și sper ca într-o zi să preia el activitatea și să o ducă mai departe. Dorința lui este să urmeze facultatea la Brașov în domeniul prelucrării lemnului. Astfel, sunt mari șanse să calce cu mândrie pe urmele bunicului său și va duce mai departe această tradiție de familie în ce privește prelucrarea lemnului. Tot legat de familie, mai am două fete, Adela și Paula de care am avut grijă să fie la casele lor și să aibă tot ce le trebuie”, declară Tiberiu Oltean. Anul 2023 este unul special pentru Tiberiu Oltean, cu o triplă semnificație. „În acest an se fac 30 de ani de la înființarea societății Oltean Prodlemn, 20 de ani de căsnicie, precum și majoratul fiului David care în acest an împlinește 18 ani. Sunt trei motive de sărbătoarea pentru familia noastră”, subliniază acesta.

La orizont se anunță un an 2024 cu noi și frumoase aniversări, respectiv 70 de ani pe care Tiberiu Oltean îi va aniversa și, nu în ultimul rând, un secol de la naștererea tatălui său de numele căruia se leagă tradiția prelucrării lemnului în familia Oltean. „Mă pot declara un om împlinit din toate punctele de vedere, familie, afaceri. Mulțumesc lui Dumnezei că am parte de tot ce mi-am dorit. Niciodată nu mi-am dorit marea și sarea cum se zice, poate că am parte de mult mai mult decât mi-am dorit. Prin muncă și seriozitate pot spune că am ajuns un om realizat, atât profesional, am un business de succes de trei decenii, cât și pe plan familial, cu o familie frumoasă care trăiește în armonie și bună înțelegere”, a conchis Tiberiu Oltean.

Alin ZAHARIE