Fii informată! Fii protejată! Luna de conștientizare a cancerului de col uterin Distribuie Anual, în luna ianuarie, Ministerul Sănătății organizează o campanie de informare, educare și conștientizare cu privire la cancerul de col uterin, respectiv la importanța prevenirii acestei grave afecțiuni prin vaccinarea sau depistarea precoce prin screening medical. Astfel, luna ianuarie a devenit oficial Luna de conștientizare a cancerului de col uterin, interval în care se desfășoară o serie de activități și proiecte menite să informeze cetățenii cu privire la efectele negative ale acestei boli. Statistică îngrijorătoare pentru România Din punct de vedere statistic, România este fruntașă la numărul femeilor diagnosticate cu această boală. Potrivit Sistemului european de informații cu privire la cancer (ECIS) al Centrului Comun de Cercetare, incidența în anul 2022 era de 32,6/%00 femei. Aceeași sursă arată că din totalul de 30. 447 de diagnosticări înregistrate în anul 2020 la nivel european, 13.437 s-au soldat cu deces, dintre care 13,43% s-au înregistrat în România. Conform specialiștilor, cauza principală care determină instalarea acestei boli, este infecția cu virusul Papiloma uman (HPV) – în proporție de 95%, un virus care infectează epiderma și mucoasele. Virusul nu prezintă simptome și poate fi diagnosticat doar prin screening medical, calea cea mai frecventă de transmitere a virusului fiind prin contact sexual neprotejat. În acest sens, cea mai bună metodă de prevenție rămâne vaccinarea antiHPV, care poate preveni debutul acestei afecțiuni cumplite, poate oferi protecție împotriva displaziei de col uterin, față de neoplasmul anal, orofaringian, vulvar, vaginal și penian. „Cu toate acestea, acoperirea vaccinală împotriva HPV este scăzută în România, în pofida eforturilor depuse de guvern prin includerea acestei vaccinări într-un program național de vaccinare în anul 2008, cu un program oferit gratuit fetelor cu vârste cuprinse între 10 i 11 ani la nivel național, program ce s-a confruntat cu o mare reticență față de vaccinare. În 2009, programul de vaccinare a fost relansat cu ajutorul unei campanii de comunicare, dar rezultatele au fost foarte modeste. Programul a fost oprit timp de aproape 10 ani și reluat în 2019, adresat fetelor 11-14 ani şi ulterior 11-18 ani, gratuit, în cabinetele ș medicilor de familie, pe baza unei cereri scrise prealabile din partea părinților. În prezent, prin Ordinul MS nr. 3.120 din 12 septembrie 2023 (31) au fost extinse categoriile popula ionale care beneficiază de vaccinarea anti HPV: vaccinarea gratuită a fetelor şi băieţilor cu vârsta ≥ 11 ani i < 19 ani, şi compensarea 50% în cazul femeilor cu vârsta ≥ 19 ani și ≤ 45 de ani. Programele de screening prin testare HPV şi Babeş Papanicolaou reprezintă permit detectarea leziunilor precanceroase / a cancerului de col uterin și, ulterior, reducerea incidenței şi a mortalităţii cancerului de col uterin precum şi a suferinţei şi a costurilor umane şi financiare pentru femei, familiile acestora şi societate”, se arată într-un comunicat de presă, emis de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, în contextul Lunii de conștientizare a cancerului de col uterin. La nivel global, Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării cancerului de col uterin, ca problemă de sănătate publică până în anul 2030. Strategia se fundamentează pe următorii piloni: prevenirea prin vaccinare, screening și tratament al leziunilor pre-canceroase, tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv. Costurile vaccinării În România, vaccinarea împotriva virusului HPV este gratuită pentru fete și băieții a căror vârstă este cuprinsă între 11-19 ani și este compensată în proporție de 50% pentru femei cuprinse între 19-45 de ani. Totodată, DSP Mureș a emis următoarele recomandări privind efectuarea screening-ului pentru depistarea afecțiunii, astfel: femei între 25-29 ani- efectuarea testului Babeș Papanicolaou, femei între 20-65 de ani- testul HPV, respectiv test efectuat o dată la 5 ani. Mădălina ROHAN Sursa foto: depositphotos

