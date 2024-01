Bucharest, Romania. 31th March, 2023: Event organized by the Social Democratic Party and PES on the occasion of 130 years since the establishment of the first Romanian social democratic party.

Ciolacu promite salarii majorate în Sănătate. Reacția sindicaliștilor mureșeni Distribuie Pe fondul protestului inițiat joi, 25 ianuarie, de către angajații din Sănătate în fața Ministerului Sănătății, a căror principale revendicări prevăd majorarea salariilor și echitatea salarială între categoriile de angajați din sistem și față de alte ocupații, Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a susținut o sesiune de consultări cu o delegație de reprezentanți ai Federației Sanitas care au vizat cele două paliere ale revendicărilor comunicate anterior de reprezentanții Sanitas, respectiv: necesarul de posturi în unitățile sanitare și salarizarea personalului din sistemul de sănătate. La ședință au participat și viceprim-ministrul Marian Neacșu, consilierii de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Mihai Constantin, purtător de cuvânt al Guvernului. În urma acestor consultări, principalele hotărâri au fost ajustarea schemelor de personal și deblocarea de posturi, care se va efectua în urma evaluării necesarului de personal, prioritate având spitalele universitare și cele mai aglomerate centre spitalicești județene. Referitor la revendicările salariale, s-a căzut de acord asupra majorării cu 15% a fondului pentru sectorul sanitar, care ar urma a fi implementată în prima jumătatea a acestui an. „În principiu, principala noastră cerere – creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar – a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope în urma ședinței. Tot acesta afirmă faptul că vor mai avea loc întâlniri în perioada următoare, atât la Ministerul Sănătății, cât și la Guvern, pentru a concretiza faptic aceste hotărâri. Contactată de cotidianul Zi de zi, liderul grupului sindical „Solidaritatea Sanitară” Mureș, Felicia Lirca, a comunicat faptul că la momentul actual nu se află în posesia unor informații oficiale, survenite de la reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România. Ca atare, vom reveni cu informații, de îndată ce se cunosc deciziile oficiale. Mădălina ROHAN

