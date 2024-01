Meci de baschet cu neînvinsa echipă U-BT Cluj

Distribuie

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Mureș au luptat din nou cu toată dăruirea, susținuți de un public extraordinar, într-o atmosferă minunată, însă nu au reușit să facă față echipei lider. Echipa CSM a suferit o înfrângere pe teren propriu în fața campioanei U-BT Cluj.

În fața unei săli arhipline (cu toate biletele vândute cu 40 de minute înainte de începerea meciului), echipa antrenată de Trif George și Pora Vlad s-a luptat cu toată puterea, chiar și fără contribuția a trei jucători – Martinici, Gajovic și Sólyom – împotriva celei mai bune echipe din țară.

În cadrul fazei a doua, etapa I a Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM), meciul dintre CSM Tg Mureș și U-BT Cluj s-a încheiat cu scorul de 85-95 (15-22, 24-34, 26-22, 20-17).

Marcatorii echipei noastre au fost Vlad Nistor cu 19 puncte (4×3), Mladen Jeremic -18 puncte (2×3), Sánta Szabolcs -16 puncte, Jakob Lowrance -15 puncte (1×3), Jonathan Person – 6 puncte și 7 recuperări, Engi-Rosenfeld Dávid – 4 puncte (1×3), Radu Paliciuc – 3 puncte (1×3), Alin Borşa – 2 puncte și Cristian Mureșan – 2 puncte. De asemenea, a mai jucat și Bölöni.

Potrivit aceleiași surse, antrenorii și jucătorii noștri s-au luptat cu demnitate și știau că va fi o provocare în fața unei echipe puternice și în formă foarte bună. Fără cei trei jucători menționați, rotația echipei mureșene a fost redusă, dar antrenorii au avut încredere în cei care au avut mai puțină experiență în meciuri anterioare.

Prestație valoroasă pentru Vlad Nistor

Vlad Nistor, unul dintre cei mai talentați jucători din țară, a avut o prestație remarcabilă, jucând 30 de minute și devenind cel mai bun marcator al partidei, cu 19 puncte, aceasta fiind cea mai bună performanță a sa în LNBM.

„Suporterii noştri au fost extraordinari pe tot parcursul meciului, chiar dacă puţini au fost, care au crezut că putem învinge campioana, şi au aplaudat cu multă dragoste efortul băieţilor noştri”, se precizează pe pagina CSM.

Antrenorul echipei, George Trif a spus la finalul meciului că se declară mulțumit de meciul băieților săi, chiar dacă au lipsit trei jucători și în acest meci.

„Clujul este o echipă foarte puternică. După cum s-a văzut, a fost o sărbătoare a baschetului cu foarte multă lume. Ne-am bucurat de acest meci. În situația în care ne aflăm noi acum, ne-au lipsit trei jucători importanți. Cred că am făcut un meci bun, iar lumea a plecat mulțumită din sală. Încercăm să-l promovăm cât mai mult pe Vlad Nistor. Este un jucător foarte talentat și sunt sigur că va crește de la meci la meci și va fi un jucător foarte bun. Mă bucur pentru el și pentru toți jucătorii care au evoluat bine astăzi. Sunt mândru de cum am jucat, am făcut o figură bună. Aștept să mergem la Dinamo și să câștigăm. Fiecare meci de acum este foarte important prin prisma faptului că toate echipele sunt foarte bune și va fi o luptă grea pentru accederea în play-off”, a declarat acesta.

Totodată, tânărul jucător Vlad Nistor şi-a îmbunătăţit performanţa individuală la 13 categorii din LNBM, prin minutele jucate, punctele marcate, eficienţa, aruncările de 3 puncte, liberele marcate, pasele decisive şi mingile câştigate.

„Sper să vin cu cât mai multe rezultate ca acesta. Am marcat 19 puncte. M-am simțit foarte stăpân pe mine. Am primit multă încredere de la antrenori și jucători și chiar s-a văzut acest lucru. Eu consider că am avut un meci foarte bun, mai ales că ne-au lipsit trei jucători, dar eu zic că dacă vor veni și ei în lot, ne putem bate cu orice echipă din acest campionat. Noi ne antrenăm tot mai mult pentru a le arăta suporterilor că putem, iar în martie vom continua. Doamne ajută să câștigăm cât mai multe meciuri”, a declarat sportivul.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Kádár Csongor Krisztián