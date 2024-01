Rectorul Leonard Azamfirei propune ”RESTART – IQ”: ”UMFST – o universitate de tip antreprenorial – Smart governance”

Distribuie

Actualul rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, este singurul candidat la concursul care are drept miză selecția și recrutarea viitorului rector al principalei universități din județul Mureș pentru următorii cinci ani.

Planul Managerial propus de către prof. univ. dr. Leonard Azamfirei pentru candidatura sa la un nou mandat de rector al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș se numește ”RESTART – IQ” și a fost publicat pe pagina web a instituției de învățământ superior, www.umfst.ro.

Documentul este structurat pe șapte capitole, unul dintre acestea fiind intitulat ”Obiective și activități”. Redăm, în rândurile de mai jos, unul dintre obiectivele enumerate de către prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, și anume ”UMFST – o universitate de tip antreprenorial – Smart governance – consolidarea unei culturi antreprenoriale și a unui leadership modern, a unei guvernanțe multinivel și a unui management academic performant, bazate pe corectitudine, transparență, responsabilitate și management al riscurilor și orientate spre nevoile pieței.”

”Activități

Management universitar care implică niveluri diferite de decizie și responsabilitate:

– Constituirea Consiliului de administrație și a Senatului universitar – reprezentare și implicare a cadrelor didactice și a studenților în procesul decizional;

– Constituirea Comisiilor de specialitate – crearea de comitete și comisii consultative, specializate, care să se ocupe de aspecte specifice precum cercetarea, educația, inovarea și responsabilitatea socială – înființarea ombudsmanului universitar;

– Organizarea sesiunilor periodice de consultare și feedback cu membri ai comunității academice, studenți și personal administrativ, pentru a identifica nevoi și a soluționa probleme;

– Asigurarea transparenței în procesul decizional prin furnizarea de informații despre decizii, buget și strategii;

– Dezvoltarea de parteneriate și dialog cu autoritățile locale, organizațiile non-profit și alte instituții din comunitate, pentru a aborda problemele locale și pentru a contribui la dezvoltarea regional;

– Realizarea mecanismelor eficiente de monitorizare a implementării deciziilor luate la nivelul Consiliului de administrație și al Senatului;

– Realizarea de evaluări periodice ale conducerii universității pentru a asigura o guvernanță eficientă și o aliniere cu obiectivele strategice;

– Asigurarea reprezentării studenților în diferitele organe de decizie pentru a reflecta nevoile și perspectivele lor;

– Delegarea responsabilităților relevante la nivelurile corespunzătoare pentru a stimula luarea de decizii eficiente și rapide.

Enterprise Resource Planning – One application, one system, one process:

– Integrarea în administrația UMFST a unei soluții performante de Enterprise Resource Planning (ERS), menită să gestioneze mai eficient activitățile cotidiene: contabilitatea, aprovizionarea, managementul proiectelor, managementul riscurilor și performanța administrativă.

Dezvoltarea de servicii adresate comunității:

– Servicii medicale prin Spitalul universitar ”George Emil Palade”;

– Servicii ambulatorii medicale prin Ambulatoriul Spitalului universitar ”George Emil Palade”;

– Servicii ambulatorii de telemedicină prin Ambulatoriul Spitalului universitar ”George Emil Palade”;

– Servicii ambulatorii de medicină dentară prin Ambulatoriul Integrat de Medicină Dentară din cadrul CIMD;

– Servicii de asistență farmaceutică prin Farmacia Gaudeamus a universității;

– Servicii medicale de laborator prin CCAMF;

– Activități de microproducție prin Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice;

– Servicii de print 3D, prototipuri, consultanță tehnologică;

– Servicii imobiliare și de real estate.

Facilitarea legăturilor cu industria:

– Dezvoltarea conceptului University to Business – U2B inițiat si dezvoltat de către Societatea Antreprenorială Studențească – SAS UMFST împreună cu Compartimentul de Relații cu Piața Muncii – CRPM UMFST; dezvoltarea Platformei u2b.umfst.ro – cadrul online necesar pentru accesarea într-un mod centralizat și structurat a informațiilor legate de relațiile universității cu mediul economic;

– Organizarea de târguri de cariere și întâlniri cu angajatorii;

– Dezvoltarea Agenției de joburi – U-Jobs împreună cu Departamentul de Consiliere, care să integreze ofertele de muncă;

– Organizarea Bursei de cariere – interfață între studenți și companii, asistență în realizarea unui CV și a modului de prezentare la interviul de angajare, oferta de joburi;

– Organizarea Company Hour – evenimente menite să promoveze cunoașterea companiilor interesate de absolvenții UMFST;

– Realizarea de programe de tip Innovation Scouting, Customer-Facing Innovation și Open-Innovation Labs & Hubs cu partenerii economici strategici pe care îi are universitatea; atragerea de noi parteneri.

Facilitarea legăturilor cu instituțiile publice centrale și locale:

– Menținerea parteneriatelor tradiționale cu Ministerul Apărării Naționale (în vederea susținerii programului de Medicină militară), Ministerul Afacerilor Externe;

– Parteneriate prezente sau viitoare cu spitalele și celelalte unități clinice de instruire, companiile farmaceutice, farmaciile, laboratoarele din regiune, cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și instituțiile școlare din învățământul preuniversitar precum și cu alți parteneri publici și privați;

– Redefinirea relației instituționale cu Universitatea de Arte din Târgu Mureș.

Cercetare, inovare și transfer tehnologic:

– Orientarea cercetării universitare spre proiecte cu aplicabilitate practică și impact în industrie, capabile să genereze soluții practice;

– Colaborarea cu hub-uri de inovare și centre de afaceri din regiune pentru a stimula colaborările și schimbul de idei;

– Dezvoltarea de parteneriate solide cu companii și organizații din sectorul privat pentru a facilita transferul de tehnologie și pentru a încuraja colaborarea în proiecte de cercetare;

– Realizarea de laboratoare aplicate în cadrul parteneriatelor cu companiile reprezentative, organizarea de internship-uri care să cuprindă în mod concret obiectivele educaționale ale acestora și modul lor de integrare în programele de studiu;

– Furnizarea de spații și resurse pentru a susține startup-urile rezultate din cercetare și inovație;

– Furnizarea de sprijin pentru procesul de patentare și protejarea proprietății intelectuale pentru invenții și inovații;

– Asigurarea că toate activitățile de cercetare, transfer tehnologic și inovație respectă normele etice și juridice.

Educație antreprenorială:

– Dezvoltarea de cursuri și programe de studiu specializate, dedicate educației antreprenoriale, oferind studenților instrumente și cunoștințe pentru a-și dezvolta propriile afaceri, cu accent pe profesiile liberale;

– Dezvoltarea activităților Societății Antreprenoriale Studențești (SAS) – structură a UMFST care acordă asistență și consultanță studenților pentru înființarea unor start-up-uri, organizează activități de formare și de mentorat (suport și îndrumare din partea antreprenorilor experimentați pentru studenți și absolvenți interesați să-și înceapă propriile afaceri) precum și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri;

– Extinderea Junior Business Academy – accelerator al integrării pe piața muncii a absolvenților antreprenori inovatori prin cursuri de formare antreprenorială, concursuri de planuri de afaceri, asistență în înființarea unor întreprinderi și în asigurarea sustenabilității afacerilor inițiate de aceștia;

– Înființarea unui Centru de inovare și transfer tehnologic care să faciliteze colaborarea dintre studenți, cadre didactice și mediul de afaceri;

– Susținerea unui Incubator de afaceri pentru a susține și finanța startupurile fondate de studenți și absolvenți;

– Integrarea responsabilității sociale în proiectele antreprenoriale, promovând practici durabile și etice.

Măsuri privind buna guvernanță:

– Eficientizarea serviciilor administrative; implementarea de soluții IT noi, capabile să crească productivitatea și să reducă procesele birocratice;

– Optimizarea Organigramei universității pentru o eficientizare a activității;

– Respectarea cu strictețe a legislației în vigoare; promovarea interesului universității în instanță, acolo unde sunt afectate drepturile patrimoniale sau civile;

– Transparență în luarea deciziilor; optimizarea comunicării acestora;

– Relaționarea corectă și constructivă cu organizațiile sindicale.

Resurse:

Resurse financiare interne;

Resurse materiale și financiare atrase de la parteneri;

Fonduri europene – programe operaționale Capital Uman – InnoTech;

Alocații bugetare prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (competiția FDI – SAS);

Credite bancare.

Responsabilități:

– Consiliul de administrație, Senat;

– Prorectoratul responsabil cu cercetarea științifică și inovarea;

– Prorectoratul responsabil cu managementul economico-financiar și relația cu mediul socio-economic;

– Spitalul și ambulatoriul universitar ”George Emil Palade”;

– Ambulatoriul integrat de Medicină Dentară;

– Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice;

– CCAMF;

– Compartimentul Relația cu Piața Muncii;

– Societatea Antreprenorială Studențească;

– Facultatea de Economie și Drept;

– Direcția General Administrativă.

Monitorizare și evaluare:

– Numărul de studenți implicați în formarea antreprenorială;

– Numărul de start-up-uri inițiate de studenți și sustenabilitatea financiară a acestora;

– Numărul și valoarea serviciilor medicale și non-medicale asigurate;

– Valoarea resurselor alocate pentru inițierea de start-up-uri;

– Numărul de parteneriate derulate cu companii;

– Numărul de manifestări realizate în parteneriat cu companiile;

– Rapoarte de audit privitoare la funcționarea structurilor administrative.”

” Prin implementarea acestor măsuri, universitatea poate crea un mediu propice pentru cercetare, inovație și transfer tehnologic, având un impact semnificativ asupra comunității și contribuind la dezvoltarea unei culturi antreprenoriale durabile. Această abordare poate să faciliteze comunicarea eficientă, să permită luarea deciziilor la niveluri relevante și să stimuleze implicarea comunității academice. Măsurile propuse vor contribui, de asemenea, la promovarea inovației, creativității și spiritului antreprenorial în rândul comunității academice. Este important să se creeze un mediu care să încurajeze asumarea riscului și inițiativa în toate aspectele vieții universitare”, a conchis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Alex TOTH