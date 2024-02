Anunț licitație – ANAF Mureș

Distribuie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, anunţă organizarea la sediul instituţiei din loc. Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr.1-3, în data de 15.02.2024, ora 11:00, a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor bunuri în scopul recuperării creanţelor bugetare restante, datorate de către: S.C. BOCK FLEISCH S.R.L., C.U.I. 39984734: Vitrină frigorifică 1,4 m mică, la prețul de pornire de 1.287 lei + TVA, Vitrină frigorifică 1,4 m, la prețul de pornire de 1.287 lei + TVA, Vitrină frigorifică 3 m, la prețul de pornire de 1.719 lei + TVA (licitația IV); S.C. NACTO S.R.L., C.U.I. 37958283: Autoturism DACIA LOGAN, berlină, an fabricație 2006, benzină, serie șasiu UU1LSDJJH36694853, serie motor 020299131, nr. înmatriculare MS22RAX, EURO 3, bun aflat în stare avansată de degradare, defect, nefuncțional, la prețul de pornire de 1.235 lei + TVA (licitația IV); BTL DUO S.R.L., C.U.I. 30808084: Congelator MTH (AKO), nr. Inventar:169, la prețul de pornire de 9.600 lei + TVA, Cameră frigorifică RV-85X235-2457039, nr. Inventar 171, la prețul de pornire de 9.600 lei + TVA, Cuptor cu convenţie MKNFKGCOD215T0041 nr. Inventar 111, la prețul de pornire de 9.000 lei + TVA, Cuptor cu convenţie MKNFKGCOD215T0041, nr. Inventar 112, la prețul de pornire de 15.600 lei + TVA, Sistem de climatizare SKYTEK, nr. Inventar 120, la prețul de pornire de 53.550 lei + TVA, Camera frigorifică INCOLD 2457045-RV-130X353, nr. Inventar 172, la prețul de pornire de 9.600 lei + TVA, Congelator MTH(AKO) 2457044-RV 120X241, nr. Inventar 170, la prețul de pornire de 9.600 lei + TVA, Cuptor de Conventie MKNFKGCOD115T0054 , nr. Inventar 166, la prețul de pornire de 16.950 lei + TVA, Cuptor de Conventie MKNFKGCOD1157T0054 , nr. Inventar 167, la prețul de pornire de 16.950 lei + TVA, Cuptor de Conventie MKNFKGCOD215T0041 , nr. Inventar 168, la prețul de pornire de 16.950 lei + TVA, Sistem Exhaustare Hote ; nr. Inventar 60, la prețul de pornire de 12.300 lei + TVA, Sistem Supraveghere Video ; nr. Inventar 155, la prețul de pornire de 24.000 lei + TVA, Hotă Centrală, nr. Inventar 102, la prețul de pornire de 1.950 lei + TVA (licitația IV); S.C. DCM SHINE CLEAN S.R.L., C.U.I. 34116264: Autoutilitară Peugeot Partner, an fabricație 2010, serie șasiu: VF3GC9HWCAN540962, 1560 cmc, motorină, capacitate cilindrică 1560 cmc, 55 kw, funcțională, stare estetică satisfăcătoare, 192.037 km rulați, MS14WUW, la prețul de 17.809 lei + TVA (licitația I); S.C. MILANFIL RENT S.R.L., C.U.I. 39429670: Autoturism Ford model Focus, berlină, an fabricație 2003, benzină, serie șasiu: WF0MXXGCDM3S05590, MS16WKT, 192.593 km rulați, cutie viteze manuală, euro 4, lipsă ITP și asigurare, zgârieturi, tablă îndoită, nepornită de câteva luni, la prețul de pornire de 7.250 lei + TVA; Autoturism Volkswagen Golf-e, berlină, an fabricație 2002, benzină, serie șasiu: WVWZZZ1JZ2W075990, MS12ZMR, 344.000 km rulați, euro 4, lipsă Itp și asigurare, caroserie îndoită în multe părți, geam dreapta față spart, urme de rugină, zgârieturi pe suprafața caroseriei, nepornită de 5-6 luni, la prețul de pornire de 4.790 lei + TVA (licitația I); S.C. COUNTRY SPECIAL BAKERY S.R.L., C.U.I. 39749160: Autoturism DACIA DOKKER, model SD08DS, culoare alb, 2 uși, 2 locuri, an fabricație 2020, 55 kw, 1461 cmc, serie șasiu UU1F6720964971688, serie motor 021048746, nr. înmatriculare MS15SJC, la prețul de pornire de 45.716 lei + TVA (licitația I)