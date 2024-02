Roxana Nemeș eliminată de la Survivor All Star

Distribuie

Consiliul din această săptămână de la Survivor România All Stars a fost deschis cu un anunț nefericit. Mureșeanca Roxana Nemeș, concurentă la competiția sportivă pentru a doua oară a fost nevoită să părăsească competiția.

De data aceasta, Roxana nu a mai apucat să fie votată de coechipierii săi, fiind eliminată din competiție înainte de voturi, din motive medicale.

În urma recomandării medicului de a fi monitorizată medical în condiții normale de trai pentru a soluționa problema de sănătate, Roxana Nemeș a fost nevoită să singă flacăra sezonului suprem.

„Sunt foarte emoționată. Mă abțin tare să nu lăcrimez, pentru că am iubit exepriența Survivor și am iubit All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici, printre cei mai buni . Vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate. Dacă așa a vrut Dumnezeu și dacă cel mai bine e să mă duc acasă, mă duc cu mare bucurie în suflet pentru că am fost aici. Să fiți Buni”, a declarat aceasta în ultimul său discurs din competiție.

În cea de-a doua săptămână a competiției, Roxana a concurat cu Elena Ionescu la barajul de eliminare, după ce proba de imunitate a fost prierdută de echipa sa. Nemeș a rămas în competiție după ce a învins-o pe Andreea Tonciu în prima săptămână la o probă de echilibru și pe Elena Ionescu (câștigătoarea primului sezon) la proba de îndemânare.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: protv.ro