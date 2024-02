Motivul demisiei din fruntea UDMR Mureș explicat de Péter Ferenc

Distribuie

Fostul președinte al UDMR Mureș, Péter Ferenc, și-a prezentat vineri, 9 februarie, Raportul de activitate politică aferent celor șapte ani de mandat petrecuți la conducerea ”Lalelei” mureșene.

Șapte ani de succese politice

Prezentarea Raportului a avut loc cu prilejul Adunării Generale a UDMR Mureș, eveniment organizat în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, în cadrul căreia delegații prezenți au votat noul lider al organizației pentru următorii patru ani, în persoana primarului orașului Sângeorgiu de Pădure, Csibi Attila Zoltán.

”După șapte ani în care am avut funcția de președinte al UDMR Mureș cred că pot să fac un rezumat. A fost o perioadă în care am reușit într-adevăr să avem o organizație care este cea mai puternică organizație politică din județul Mureș și totdată este și cea mai mare organizație UDMR din țară. Cred că aceste rezultate au fost consecința muncii în echipă și această echipă care a fost până acum în fruntea UDMR Mureș este și acum”, a declarat la finalul evenimentului, pentru cotidianul Zi de Zi, Péter Ferenc.

Despre demisie: ”Este o decizie a acestei echipe”

Totodată, Péter Ferenc a prezentat motivul pentru care și-a dat demisia din funcția de președinte al UDMR Mureș, în data de 31 ianuarie 2024.

”Ceea ce s-a schimbat în acest moment este numele președintelui organizației, dar echipa a rămas aceeași după cum ați văzut. Am considerat, și nu numai eu personal, și această decizie este o decizie a acestei echipe. E foarte greu să fii și în fruntea Consiliului Județean unde sunt foarte multe proiecte de valori foarte mari, de zeci de mii de euro, să fii prezent și la Aeroport, și la spitale, și pe drumurile județene și la diferite instituții culturale unde dezvoltarea este în toi, sau la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului care trebuie reorganizată, să fii prezent și în administrația județeană și totodată să încerci să faci față și în acest an în care putem să spunem că este un an unde alegerile au un calendar foarte, foarte larg. Sunt patru alegeri și de multe ori folosim sintagma că este ”un an de alegeri maraton”, în care practic trebuie să fii prezent în cele 120 de UAT-uri și aproape 500 de localități, ca președinte UDMR și ca președinte de Consiliu Județean și să răspunzi de administrația județeană este foarte greu. Așa am considerat că este mult mai bine să facem acest pas, cele două poziții foarte importante mult mai bine pot fi acoperite de două persoane decât de una singură. Consider că această decizie a fost una bună. Mulți s-au întrebat de ce acum, eu zic că deși este chiar în ultimul moment în care se putea face este mai bine acum decât să nu se fi întâmplat acest lucru”, a subliniat actualul președinte al Consiliului Județean Mureș.

Optimism pentru alegerile din 2024

Totodată, Péter Ferenc și-a exprimat încrederea că și pe viitor deciziile de la nivelul organizației județene a UDMR vor fi luate ”în aceeași echipă”, cu scopul de a obține cel puțin rezultatele electorale de la alegerile din anul 2020.

”Pentru viitor pot să spun că în continuare vom lucra împreună în aceeași echipă, vom lua deciziile în aceeași echipă și vom încerca să câștigăm tot ceea ce am câștigat în 2020, cel puțin, în așa fel tindem către succes încât suntem conștienți că va trebui să abordăm toate problemele, și administrative și politice foarte serios”, a conchis Péter Ferenc.

Text: Alex TOTH

Foto: Valentin COVACIU