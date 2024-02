FOTOREPORTAJ: O nouă ediție a Târgului Mureșenilor a debutat azi

Distribuie

O nouă ediție a Târgului Mureșenilor a debutat miercuri, 14 februarie, în Piața Teatrului din inima Municipiului Târgu Mureș, care îi așteaptă pe mureșeni cu o suită diversă de delicii culinare, articole de marochinărie, articole vestimentare, produse artizanale și handmade și alte tipuri de produse locale confecționate din dragoste pentru tradiție și pentru lucrul manual. Tarabele sunt deschise în intervalul orar 09:00-21:00.

La târg sunt prezenți producători locali din toate zonele județului Mureș și din județele limitrofe, care s-au strâns laolaltă spre a-și face cunoscute îndeletnicirile și pentru a promova produsele naturale și locale. De la gustările tradiționale, cum sunt celebrul kürtoskálacs, sucurile naturale, produsele apicole, la articole vestimentare croșetate cu tact și îndemânare, articole de marochinărie confecționate din piei de animale, cărți, produse de îngrijire personală, bijuterii, Târgul Mureșenilor este un întreg univers al comerțului local, unde prețurile sunt în concordanță cu calitatea înaltă și iubirea producătorilor pentru execuție manuală.

Gamă diversificată de produse

Târgul Mureșenilor este o incursiune a cumpărătorilor într-o lume a comerțului local, inspirat din vechile tehnici de negoț la tarabă, unde mureșenii au posibilitatea să-și achiziționeze altfel de produse decât cele expuse în magazinele obișnuite, iar handmade-ul este premisa funcțională a tuturor expozanților prezenți cu tarabe la târg.

Beneficiul prim al produselor naturale este că ajută organismul prin diverse modalități. Gyarmati Izabella, unul dintre comercianții prezenți la târg, ne spune, de pildă, cum săpunurile naturale pe care le concepe au beneficii pentru piele: “Avem săpunuri cu ingrediente naturale, redate într-o formă originală. În ceea ce privește inspirația pentru formele pe care i le dau săpunurilor, am noroc cu Pinterestul și cu Youtube-ul, iar ideea de bază mi-a venit de la o prietenă, la o cafea. Am încercat, m-am documentat, am citit, m-am uitat la filmulețe. Nu este săpunul vegan, baza de săpun este cumpărată, este cu lapte de capră și cu aloe vera. Restul este după imaginația mea, mai punem miere, mai punem esențe ca să aibă un miros mai plăcut, le dăm forme- forme de ciocolată, brioșe, inimioare etc…Săpunurile au diverse beneficii, de exemplu cel cu cafea, care exfoliază pielea, iar cel cu mere hidratează pielea. Avem săpunuri cu ceai verde, cu esență de trandafir, cu cacao, lămâie, lavandă, miere, iar materia primă o procurăm de la producătorii locali”.

În timp ce săpunurile naturale ne răsfață pielea, produsele regăsite la taraba doamnei Elisabeta Rus ne răsfață papilele gustative, oferindu-ne o gamă generoasă de produse culinare dulci, gătite după rețete tradiționale: “Oferim mureșenilor ciocolată de casă, turtă dulce și fursecuri – coșulețe cu bezea și nucă, gătite de mine. Acestea sunt gătite după rețeta tradițională, îmbogățită cu alte ingrediente cum sunt: nuca, fistic, diferite fructe- în cazul ciocolatelor de casă. Produsele utilizate sunt naturale. Avem următoarele arome: cafea, vanilie și cacao, iar turta dulce are aromă de miere de albină, nu folosesc coloranți și este gătită după rețetă veche. Coșulețele sunt cu gem de caise făcut de mine, cu nucă, iar aluatul este cu unt. Am început această afacere în urmă cu 16 ani”.

Seria produselor handmade nu se oprește aici, ci continuă cu o tarabă care oferă mureșenilor produse de marochinărie, lucrate manual cu multă atenție și talent de meșteșugar. “Confecționăm în mare parte poșete, portmonee, rucsacuri, brelocuri. Pielea pe care o folosim este, mai ales, de vacă, de vițel, de capră. Când concepem modelele, prima dată ne gândim ce au nevoie clienții, venim la târguri, vin clienții și ne dau sugestii de genul- acest model ar fi fost foarte fain cu încă un buzunar, iar noi luăm această informație și o punem în sacul cu experiențe, cu idei și iasă ceva la comun. Utilizăm tehnici de marochinerie pe care le-am deprins de la mama mea care e certificată cu diplomă de marochiner”, a explicat Gergely Katalin, un alt comerciant prezent la târg.

Produsele au ca public țintă toate categoriile de vârstă, iar o alegere interesantă pentru copilași ar putea fi produsele tricotate și/sau croșetate ale doamnei Kerekes Eva. “Ne ocupăm cu croșetat, tricotat animăluțe, hăinuțe, poșete, mărțișoare. Astfel de produse sunt căutate mai ales de vârstnici, căci ei știu mai bine să aprecieze valoarea lucrului manual. Utilizăm mai mult bumbac și catifea. Inspirația o găsim în personajele din desenele animate sau poze de pe internet, plus imaginația”

La târg mai există o sumedenie de alte articole ce pot fi achiziționate, precum cărți, blănuri, obiecte de design interior, mărțișoare, produse culinare etc…Târgul Mureșenilor se încheie vineri, 17 februarie.

Mădălina ROHAN