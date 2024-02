Licitație de 17 milioane de euro la ”Institutul Inimii” din Târgu Mureș

Distribuie

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (”Institutul Inimii”) Târgu Mureș a demarat, în data de 14 februarie 2024, o licitație estimată la o valoare maximă de 85.184.920 de lei (aproximativ 17,3 milioane de euro), fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Dispozitive pentru bloc operator – oxigenatoare, canule și alte dispozitive”, informează www.licitatiapublica.ro.

Detalii despre licitație

Potrivit sursei citate, licitația este împărțită în 66 de loturi, termenul limită pentru transmiterea ofertelor este 20 martie 2024, iar contractul va avea durata de 24 de luni.

”Este o achiziție care se face din programele naționale de sănătate, se realizează o dată la doi-trei ani. Achiziția anterioară s-a maturat și acum facem o nouă achiziție pentru a ne putea asigura materialele. Prețurile sunt estimate pe baza unor studii de piață și al ofertelor pentru diversele tipuri de device-uri achiziționate”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, dr. Mariana Ciorba, managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Conform Caietului de sarcini al licitației, scopul achiziției publice este ”asigurarea necesarului de dispozitive pentru blocul operator, având în vedere că Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș este un centru național de referință în ceea ce privește transplantul de cord, intervențiile chirurgicale la nou născuți, copii și adulți”.

Dispozitive achiziționate

Lista achizițiilor conține următoarele dispozitive: oxigenatoare cu membrană pentru adulți plus set CEC aferent, oxigenatoare cu membrană cu filtru arterial integrat tratat cu biosuprafață pentru adulți plus set CEC aferent, oxigenatoare cu membrană pentru copii plus set CEC aferent, oxigenatoare cu membrană pentru sugari și copii mici plus set CEC aferent, oxigenatoare cu membrană cu filtru arterial integrat pentru nou născuți plus set CEC aferent, canule arteriale de aortă ascendentă pentru nou născuți și sugari, canulă arterială angulată la 135 grade, canulă arterială 3D, canulă arterială angulată la 90 grade, canule arteriale aortă ascendentă pentru adulți, canule arteriale de arc aortic, canule arteriale periferice cu kit de inserție inclus, canule venoase femurale cu introducere percutană cu kit de inserție inclus, canule femurale pediatrice cu introducător , arteriale și venoase tip, Seldinger cu kit de inserție inclus, canule cave ”Single stage” drepte, canule cave ”Single stage” cu vârf metalic, angulat la 90 grade, canule cave two-stage, canulă venoasă triple stage, canule cave two stage pentru acces minim invaziv, canule cave cu balonaș, vent ventricular stâng, canule pentru administrarea anterogradă a cardioplegiei în rădăcina aortei vent aortic, canule pentru administrarea anterogradă a cardioplegiei în ostiile coronare, canule pentru administrarea retrogradă a cardioplegiei, adaptor pentru perfuzie multiplă, adaptor pentru vent aortic, canulă pentru arteriotomie copii, aspirator pericardic/ intracardiac, aspiratoare coronare, set aspirator plagă, seturi tourniquet standard, seturi tourniquet pentru copii, seturi tourniquet pentru bursele de cardiotomie, clipuri pentru artere coronare, circuite de ultrafiltrare pentru adulți-hemofiltru, circuite de ultrafiltrare pentru copii-hemofiltru, filtru de adsorbție pentru mediatori inflamatori, filtru de adsorbție pentru intoxicații acute medicamentoase, filtru de adsorbție a perfuziei cu bilirubină plasmatică, kit matrice hemostatică 5 ml, filtre arteriale adulți, filtre arteriale copii, sistem de măsurare a presiunii atriu stâng, set cell saver compatibil sau echivalent cu aparatură model Sorin Extra, încălzitor pacient adult cu aer cald, saltea încălzit/ răcit pacient adult cu apă reutilizabilă, încălzitor pacient pediatric cu aer cald, saltea încălzit/ răcit pacient pediatric cu apă reutilizabilă, senzor de nivel, sistem endoscopic de prelevare a venei safene și arterei radiale, ceară chirurgicală pentru hemostază în spongioasa osoasă, hidrogel hemostatic pentru sigilare vasculară – seringă preumplută 1 ml hidrogel hemostatic pentru sigilare vasculară – seringă preumplută 3 ml, hidrogel hemostatic pentru sigilare vasculară – seringă preumplută 5 ml, adeziv biologic hemostatic local și kit aplicator pentru disecțiile de aortă 5 ml, pansament hemostatic tip surgicel 5 x 7,5 cm, pansament hemostatic tip surgicel 10 x 20 cm, perforatoare pentru aortă, set campuri sterile dispozabile pentru intrvenții de tip chirurgie vasculară, set campuri sterile dispozabile pentru intervenții de tip acces vascular, seturi de campuri chirurgicale de unică folosință sterile, triplustratificate – trilaminate intraoperator, dispozabile hipoalergene pentru protecția tegumentelor mâinilor în intervențiile pe cord deschis, sondă pentru determinarea debitului prin grefoanele coronare, sondă de imagistică de uz intraoperator, dispozabile ECMO pentru asistare mecanică a circulației, set steril asistare circulatorie extracorporeală cu oxigenator adult, compatibil cu aparatul din dotare Maquet, set steril asistare circulatorie extracorporeală cu oxigenator pediatric, compatibil cu aparatul din dotare Maquet, canulă arterială Ecmo compatibilă cu oxigenatorul Maquet, canulă venoasă Ecmo compatibilă cu oxigenatorul Maquet, kit introducător percutan, canulă arterială cu flux bidirecțional și set valvă mitrală.

Alex TOTH