Distribuie

Cum va arǎta viitorul meseriilor? Cum vom conviețui cu inteligența artificială? Care sunt skill-urile care vor conta în viitor la angajare? Cum integrǎm tehnologia în procesul educațional? Au fost întrebări la care s-au căutat și s-au găsit răspunsuri în cadrul conferinței universitare NextGenCommunication cu tema: „Meseriile viitorului și rolul digitalizării în procesul educațional”, organizată miercuri, 14 februarie, la Centrul UNiX, de Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Invitații evenimentului au fost Dumitru Rǎdoiu – AI Digital Transformation Expert, Mircea Munteanu – sociolog, Ana Maria Stancu – CEO Robohub, Sorin Guleac – coordonator Edu Apps și Mirela Popa – Bestjobs Agency Manager, alături de Călin ștefănescu – CEO Dora, Cristina Boroș – HR Developer 3SS, Monica Căbuț – Employer Branding & Recruitment Specialist WebBeds și Oana Bărdășan – HR manager WebBeds.

”Într-o perioadǎ dominatǎ de multe polemici şi acțiuni ce îndeamnǎ la dezbinare socialǎ, mǎ bucură faptul că tematica conferinței de astǎzi, “Meseriile viitorului și rolul tehnologiei în procesul educațional” s-a transformat într-un element de coeziune între instituțiile și organizațiile responsabile de procesul de formare a viitoarelor generații: şcoli, licee, universitate și mediul privat. Se pare că atunci când vine vorba de educație și de tinerii aceștia minunați, dornici sǎ absoarbǎ cele mai noi trenduri şi informații, putem crea un front comun, care să ne asigure un viitor cu oameni informați, digitalizați şi pregǎtiți pentru provocǎrile ce vor urma. Vǎ mulțumesc tuturor pentru prezența la eveniment şi pentru contribuția adusǎ în dezbatearea generatǎ. Ca o concluzie, pentru a prefigura anii ce vor urma, cu AI-ul tot mai prezent în viețile noastre, cred cǎ am rǎmas cu toții cu îndemnul: “The most important accomplishment is that I succeeded to change my mind” (Daniel Kahneman). Gânduri bune şi inspirație multǎ”, a precizat organizatorul și moderatorul conferinței universitare, lect. univ. dr. Cezar Sigmirean, prodecanul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

La conferința universitară care a avut ca temă ”Meseriile viitorului și rolul digitalizării în procesul educațional” a participat și Mara Togănel, fost prefect al județului Mureș.

”Care sunt meseriile viitorului? Cum pregătim școala românească pentru interacțiunea cu digitalizarea și inteligența artificială? Acestea au fost temele abordate în cadrul conferinței universitare NextGenCommunication „Meseriile viitorului și rolul digitalizării în procesul educațional”. Este necesar să fim deschiși si receptivi. Viitorul care vine este bine să ne includă pe toți”, a menționat fostul prefect al județului Mureș.