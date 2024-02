Sick woman with headache sitting under the blanket. Sick woman with seasonal infections, flu, allergy lying in bed. Sick woman covered with a blanket lying in bed with high fever, Coronavirus symptoms

Cresc cazurile de gripă în județul Mureș Distribuie Conform statisticilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, cresc cazurile de gripă înregistrate la nivelul județului Mureș. Concret, în săptămâna 5-11 februarie au fost semnalate 195 cazuri de gripă, dintre care 60 au fost cazuri de internare. În același timp, numărul de viroze înregistrate la nivelul județului nostru continuă să fie unul alarmant, totuși în descreștere față de săptămâna trecută, fiind consemnate 4995 de viroze, dintre care 41 au necesitat internare. În același raport epidemiologic au fost prevăzute 2097 de cazuri de pneumonii, dintre care 106 s-au soldat cu spitalizare. M.R. Sursă foto: Freepik

Share