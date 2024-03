Cinci zile de interdicție în școală pentru elevul de la „Papiu” care și-a bătut diriginta. „Noi, adulţii, le-am permis să fie aşa!”

Distribuie

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a informat miercuri, 13 martie, că s-a aprobat propunerea venită din partea consiliului profesoral în care s-a stabilit o interdicție de a intra în școală timp de cinci zile pentru elevul de clasa a VIII-a care șia lovit cu brutalitate diriginta. Propunerea a fost aprobată marți, 12 martie, de către consiliul de administrație al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș.

„A avut loc o şedinţă la Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş, în urma căreia consiliul profesoral a propus sancţionarea elevului de clasa a VIII-a cu suspendare pe o durată de cinci zile lucrătoare, începând cu data de miercuri, 13 martie, sancţiune deja aprobată în şedinţa extraordinară a consiliului de administraţie al colegiului. Totodată, s-a demarat procedura de cercetare disciplinară a elevului în cauză prin activarea comisiei responsabile de prevenirea şi eliminare a violenţei. O altă măsură pe care a luat-o colegiul, în data de 12 martie, a înaintat către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş o adresă prin care solicită personal specializat de pază pentru asigurarea zonei şi pentru diminuarea riscurilor asociate situaţiei”, a declarat purtătorul de cuvânt Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Camelia Irimie.

Pe perioada celor cinci zile de suspendare Inspectoratul Școlar Județean mureș dar și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș continuă anchetele de la colegiul mureșean, precizează purtătorul de cuvânt al ISJ Mureș.

Scrisoare deschisă către părinții elevilor școlii, din partea directoarei

Tot miercuri, 13 martie, directoarea Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Cristina Ligia Someșan, a trimis o scrisoare părinților celor peste 1.000 de elevi care studiază în unitatea de învățământ. Aceasta a precizat că incidentul de luni, 11 martie, nu doar că este inadmisibil, ci este de-a dreptul revoltător, menționând, de asemenea, că abaterea nu este prima de acest gen a elevului problematic.

„Nu a fost prima abatere disciplinară a elevului respectiv, ci au fost nenumărate altele în ultimii doi ani. Toate situaţiile s-au lăsat cu sancţiuni, cu certuri, cu împăcări, cu promisiuni şi jurăminte. În multe momente am crezut că poate fi adus pe o cale mai bună, în altele am făcut dosare către Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean sau Direcţia de Protecţie a Copilului. Uneori am sperat în reveniri, alteori am semnat sancţiuni incredibile. E evident că în final n-a ieşit bine. Calea constructivă n-a funcţionat deloc, iar cea care ar fi avut rostul de a pune ordine în aceste situaţii n-a fost decât un şir repetat de blocaje într-o legislaţie care ne-a făcut vulnerabili, incapabili de a lua o măsură disciplinară fermă şi care luni mi-a adus din partea elevului în cauză următoarea replică: „nu-mi pasă, că şi-aşa n-ai ce să-mi faci nici tu, nici poliţia”. Şi avea dreptate. Am pierdut multe bătălii şi ştiu sigur că asta se întâmplă în fiecare şcoală, chiar dacă e greu pentru unii să recunoască aşa ceva. Luni lucrurile au escaladat într-un mod inadmisibil, înfiorător, înfricoşător şi de nepermis”, se arată în scrisoarea Cristinei Someşan.

„Noi, adulţii, le-am permis să fie aşa!”

Directoarea a mai menționat că, din punctul său de vedere, în aceste tipuri de cazuri trebuie luate măsuri drastice, ferme și clare pentru toți cei care trec pragul unității de învățământ, măsuri care să nu mai permită vreodată ca vreun elev sau profesor să fie expus riscurilor de orice fel la școală.

„Până acum toţi mi-au spus că n-am soluţia pe care, de fapt, o aşteptăm de mult, care altădată s-ar fi aplicat fără discuţie şi că ar trebui să fi învăţat destul din rateurile anterioare. Poate că au dreptate, dar eu sunt dispusă să mai încerc o dată. Ştiu că Poliţia sau Inspectoratul Şcolar mă vor susţine ca întotdeauna, dar că legislaţia mă va împiedica din nou, atât pe mine, cât şi pe ei. Singurul lucru care este diferit după evenimentul de luni e că nu mai sunt dispusă să accept că nu se poate, că legea nu permite că regulamentul cutare sau Statutul elevului nu sunt corelate, că procedurile interzic anumite intervenţii sau câte şi mai câte. Poate că nu voi răzbi, din nou, poate că toate relele lumii mi se vor pune în cârcă, poate că mulţi şi necunoscători îşi vor da cu părerea, dar în calitate de director, profesor şi fost elev al acestei şcoli, n-am să accept ca această situaţie să mă transforme într-o victimă neputincioasă şi înfricoşată de aceste vremuri cărora, până la urmă noi, adulţii, le-am permis să fie aşa”, a subliniat directoarea.

Lorena PINTILIE