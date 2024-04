FOTOREPORTAJ:”Medicina viitorului” la Spitalul Samaritean din județul Mureș

Distribuie

Recuperare și îngrijire medicală în inima pădurii. Spitalul Samaritean, cea mai nouă unitate spitalicească și primul spital de recuperare integrativ funcțională din județul Mureș

Un nou capitol al serviciilor medicale de calibru din județul Mureș a fost inițiat o dată cu deschiderea celei mai noi unități spitalicești-Spitalul Samaritean, un sanctuar al sănătății în care medicina clasică este armonizată cu cea funcțional-integrativă pentru a oferi pacienților o paletă largă de specialități medicale abordate prin spectrul inovației și al performanței.

„Visul meu a fost să creez un spital în care bolnavii să poată fi abordați integrativ iar ospitalitatea să fie aici ridicată la rang hotelier, confortul și empatia familiară lor, grija și atenția, zâmbetul personalului să-i însoțească permanent în acest spital Samaritean. Îmi doresc ca fiecare pacient care se adresează serviciilor noastre să beneficieze de respectul și grija pe care fiecare dintre noi, cei care –l deservim, să o facem ca și cum ar fi părinții, copiii sau prietenii noștri dragi.

Sunt în asentimentul celor care atunci când oamenii dragi lor sunt bolnavi şi îngrijirea lor le depăşește puterile, neavând nici priceperea şi nici spaţiul adecvat pentru a le oferi îngrijirea permanentă de care au nevoie, trăim o furtună de sentimente care de cele mai multe ori ne copleşesc. Toate acestea, la care se adaugă şi lipsa timpului, ne fac să simţim o luptă în sufletul nostru: spaima, responsabilitatea, grija, mila şi mai ales vinovăţia ne macină minut cu minut pentru că, deşi dorim ca starea lor să fie una bună atât cât le-o permite boala, vrem ca şi noi să ne continuăm frumos viaţa. Lumea nu trebuie să se oprească în momentul când o persoană dragă primeşte un diagnostic grav. Deşi suntem conştienţi de boală şi suferim alături de ei, noi, ca şi aparţinători, trebuie să ne găsim tăria, să continuăm cursul firesc al vieţii, pentru a le putea fi cu adevărat alături. Cel care suferă are nevoie de ingrijire integrativă, să fie privit holistic, fizic, psihologic, emoţional şi social.

Spitalul Samaritean înțelege aceste nevoi şi dorinţele pacienţilor cu boli acute/cronice şi ale familiilor lor, iar când simţiţi că puterile vă depăşesc, există specialişti în cadrul acestui spital, care realizează îngrijirea integrativ, empatic şi cu suflet, uşurând suferinţa bolnavului dar şi a familiei”, a declarat Ionela Ciotlăuș, managerul Spitalului Samaritean.

Specialități medicale

Spitalul deservește pacienții cu patologii din sfera recuperării medicale la toate specialitățile: neurologie, ortopedie, cardiologie, diabetologie, pneumologie, reumatologie, pneumologie, oncologie ș.a.m.d., cărora li se adaugă secția de îngrijiri paliative dedicată atât pacienților aflați în stadiul terminal al unei afecțiuni incurabile, cât și celor care nu se află în stadiul terminal, dar au dureri care necesită monitorizare și îngrijire specializată temporar. Spitalul oferă pacienților și disponibilitatea diagnosticării integrative prin internări de scurtă sau lungă durată, unde pot fi consultați în orice specialitate medicală cu recoltarea analizelor medicale și de imagistică prin intermediul parteneriatelor cu alte clinici colaboratoare. Serviciile de spitalizare de scurtă sau lungă durată sunt completate cu servicii medicale de recuperare si consultații în regim ambulator, servicii de transport medical și servicii de îngrijire medicală la domiciliu.

Echipa medicală a spitalului este formată din medici specializați, „buni samariteni” care acționează în binele comunității, devotați întru-totul sacerdoțiului lor medical, acela de a lecui afecțiuni și a salva vieți. Personalul medical este constituit din: Dr. Szalman Krisztina Borbala, medic primar specializat în Gastroenterologie și în Medicină internă, Dr. Nyulas Kinga, medic specializat în Medicină generală, Dr. Csepán Emőke Theodora, medic pediatru, toate cele trei având competente în îngrijiri paliative și Dr. Mirela Zbanga, medic primar specializat în Medicină Fizică și de Reabilitare, Dr. Dan Georgeta Mariana, medic specializat în Medicină de Familie și în Medicină Fizică și de Reabilitare si Îngrijiri Paliative.

Investiție de două milioane de euro

Spitalul este structurat pe trei nivele și adăpostește un număr de 22 de paturi pentru recuperare medicală și 7 paturi pentru îngrijiri paliative, unitatea medicală fiind finalizată în urma a doi ani de lucrări și a unei investiții de două milioane de euro. Spitalul este dotat cu Laborator de Kinetoterapie-Fizioterapie-Hidroterapie prevăzute cu cele mai adecvate si performante echipamente medicale, cabinete medicale în care pacienți sunt consultați, diagnosticați și consiliați, saloane de internare amenajate cu design hotelier, bucătărie proprie, sală de mese, o sală de rugăciune, o mini-bibliotecă și alte spații conexe, amplasate pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați. În curtea spitalului se lucrează la finalizarea unei grădini terapeutice, care să constituie o oază senzorială extrem de benefica recuperării medicale. Acționarii principali sunt Ionela Ciotlăuș și investitorul Emil Morariu, care totalizează 50% din acțiunile unității spitalicești.

Ce aduce nou spitalul Samaritean

„Ce este diferit la noi față de sistemul clasic, tradițional, este această abordare integrativ-funcțională a pacientului. Abordare noastră este integrativă, adică fiecare pacient va beneficia de sesiuni de psihoterapie, nutriție, coaching, gestionare caz medical multidisciplinar, abordând dincolo de sistemul tradițional care abordează simptomele noi, căutăm și cauzele astfel încât acestea să dispară, nu doar să fie ameliorate cu medicamente. Știm că medicina clasică, tratează simptomele cutare, unde se învăța că trebuie să dăm nu știu ce medicament, care da, are efect, anulează simptomul, dar nu neapărat cauza. Și de asta, de multe ori boala revine sau se agravează. Mai departe, pe lângă abordarea din punct de vedere psihologic a pacienților, avem abordarea nutrițională, foarte importantă. Și atunci, inclusiv meniurile pe care noi le pregătim aici și educația nutrițională va fi personalizată pentru fiecare individ, în funcție de afecțiunile lui. Abordăm fiecare individ din prisma plăcerilor lui, cu stilul lui de viață pe care îl avea până atunci și încercăm să găsim unde se pot face schimbările astfel încât să-și poată îmbunătăți și partea de alimentație. Nutriția poate la un moment dat să-ți fie medicament, așa cum spunea și Hipocrate. De ce? Pentru că organismul când este suferind, pentru a se putea recupera, are nevoie de acea energie care o mai are în el sa fie concentrata pe vindecare nu pe digestie pentru a învinge boala. Dacă noi alimentăm organismul cu carne, cu lactate, cu zahăr, cu paste, cu carbohidrați, noi practic punem organele la lucru pentru digestie și atunci nu lăsăm organismul să vină la recuperare. Deci, măcar pe perioada când ai nevoie de recuperare, este foarte important ca pacientul să aibă un meniu echilibrat, care să-l ajute, inclusiv meniul să-i fie medicament. Practic, integrativ vom completa protocoalele alopate-clasice cu terapii pentru fiecare gen de afecțiune, inclusiv cu suplimente necesare absenței unor nutrienți esențiali de care are nevoie organismul”, a adăugat Ionela Ciotlăuș.

Din sfera noutăților fac parte numeroasele pachete de analize medicale aferente unei boli, care vin ca modalitate de prevenție medicală și de depistare precoce și corectă a unui diagnostic. Astfel, dacă pacientul are suspiciunea că este suferind de vreo afecțiune, el are disponibilitatea de a-și efectua un set amplu de analize pentru a-i fi determinat corect diagnosticul. La fel de inovativ este și conceptul de Navigare pacienți, ceea ce presupune consilierea și îndrumarea pacienților care au primit un diagnostic oncologic sau cronic incurabil sau grav pe care nu știu cum să-l gestioneze și încotro să o apuce. Pe lângă acestea, spitalul Samaritean introduce și noțiunea de coaching medical cu tehnici NLP ( programare neurolingvistică). Un alt serviciu oferit gratuit tuturor pacienților este întocmirea dosarului medical digital.

Totodată, unul dintre cele mai importante aspecte din punct de vedere igienico-sanitar este faptul că, fiind un spital cu totul nou, riscurile aferente unui potențiale infecții nosocomiale sunt nule. „Suntem primul și singurul spital din Mureș partener și utilizator al produselor de igienă și dezinfecție Hagleitner. 100% securitate în dezinfecție? Cu noi ești aproape. Tema dezinfectării joacă un rol central în orice spital. Dezvoltarea de soluții pentru domeniul sănătății și îngrijirii este una dintre competențele de bază ale Hagleitner. Cât dezinfectant pentru mâini sau suprafețe ai fost folosit? Imaginați-vă că puteți urmări digital consumul de dezinfectant pentru mâini în orice moment și puteți afla unde este nevoie de acțiune. Acum imaginați-vă că puteți asigura securitate digitală reală, verificabilă. O situație câștig-câștig; Pentru că securitatea, ca și știința însăși, trebuie să fie verificabilă și transparentă”, a arătat conducerea spitalului.

Date de contact

Adresă: E60 km 7, Târgu Mureș

Telefon: 0775112112

E-mail: info@spitalulsamaritean.ro

Pagină web: www.spitalulsamaritean.ro

Mădălina ROHAN