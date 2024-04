Facultatea de Economie și Drept din cadrul UMFST. Inovarea ca element central

Distribuie

Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș reprezintă o structură importantă a universității atât prin numărul de studenți cât și prin diversitatea programelor de studii. Învățământul economic, administrativ și juridic are o istorie importantă în Târgu Mureș. În 30 de ani de activitate a ajuns la un grad ridicat de maturitate, acumularea în timp fiind consecința implicării unor personalități din domeniul juridic și economic.

În prezent facultatea Facultatea de Economie și Drept se află într-un moment în care inovarea la nivelul programelor de studiu, la nivelul conținutului, reprezintă elementul central al ofertei noastre educaționale.

Dinamică, actuală și în căutarea celor mai noi competenţe si tehnologii, oferta noastră educațională este atractivă atât prin programele disponibile în prezent cât și prin ceea ce dorim să vă propunem în perioada următoare. Creșterea cu peste 25% din ultimul an a numărului de studenți, atât la programele de studiu de licență, cât și la programele de master, ne dau încredere că direcțiile de dezvoltare adoptate prin programe de studiu noi precum și prin reforma curiculară a programelor de studii clasice sunt bine primite în rândul candidaților și certifică succesul direcției inovative asumate de Facultatea noastră.

Paleta de programe de studii acoperă un spectru larg de calificări din domeniile: afacerilor, contabilității, finanțelor, administrației publice și științelor juridice, toate în permanentă adaptare la cerințele și competențele necesare în prezent şi viitor.

Suntem conștienți că tinerii din zilele noastre îşi doresc, într-o mare măsură, independență financiară, libertatea de a-şi croi propriul drum, iar noi reuşim să contribuim la îndeplinirea acestui vis al generațiilor prezente și viitoare.

La nivelul facultății, punem un mare accent pe învățare prin metode noi, dar și pe experiențe autentice, iar pentru aceasta, pe lângă activitățile desfășurate în cadrul orelor de curs, seminarii, laboratoare, oferim studenților cât mai multe întâlniri cu antreprenori, juriști, funcționari publici, oameni de succes, cu reprezentanți ai unor organisme profesionale importante pentru viitorul studenților noștri, evenimente care au menirea să-i ancoreze în realitățile societății pentru care se pregătesc. În fiecare an, gestionăm un număr semnificativ de activități extracurriculare sub forma școlilor de vară internaționale, evenimente Erasmus+, conferințe, seminarii profesionale, ateliere de lucru, care să acopere toate domeniile vizate de programele noastre de studii. Pentru că ne dorim să contribuim la formarea unor profesioniști care să se adapteze cu succes pe piața europeană a muncii, oferim posibilitatea studenților noștri de a-şi îmbunătăți experiențele personale, studiind sau efectuând stagii de practică în cadrul mobilităților Erasmus în universități partenere din peste 15 țări europene. Toate acestea sunt posibile, datorită pasiunii, responsabilității şi determinării cadrelor didactice din facultate, precum și implicării studenților noștri. Îmi exprim încrederea că împreună, studenți şi cadre didactice, putem contribui la succesul fiecărui membru al comunității noastre academice. SUCCESUL VOSTRU ESTE SUCCESUL NOSTRU!

Decan, Conferenţiar univ. dr. Daniel Ștefan



Oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025

Cererea și numărul ridicat de studenți masteranzi ai programului de studii E-Business Management & Marketing certifică un apetit ridicat pentru pregătirea în domeniul economiei digitale, întărindu-ne convingerea că direcția de dezvoltare și reactualizare a curiculelor de pregătire economică și juridică asumată de Facultatea noastră constituie o decizia corectă în raport cu nevoile actuale ale pieței muncii. În ultimii ani, pregătirea postuniversitară la nivelul Facultății a avut o componentă importantă și prin cursurile de formare continuă și perfecționare precum: Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, Program postuniversitar de formare în economia sănătății.

De asemenea, numărul mare de studenți care aleg învățământul la distanță ne determină să susținem dezvoltarea platformelor on-line de învățare, atât pentru studenți cât și pentru diverse categorii de absolvenți interesați să dobândească cunoștințe noi în cadrul învățământului de tip lifelong learning.

Învăţământul superior economic, juridic şi administrativ din Tîrgu Mureş s-a impus ca efect al cererii de specialişti în domeniile menţionate, în arealul local şi regional.

În cadrul Facultăţii sunt organizate 6 programe de studii de licenţă şi 8 programe de studii masterale, iar din acest an, oferta educațională aduce în fața celor interesați și un program de doctorat în domeniul Administrarea Afacerilor. Programele de licenţă la învăţământul de zi (numit cu frecvenţă) din oferta Facultăţii sunt următoarele: Management, Administraţie publică, Contabilitate şi informatică de gestiune, Drept, Finanţe şi bănci, Economia comerţului, turismului şi serviciilor.

Învăţământul de licenţă este organizat şi în forma Învățământ la distanță, Facultatea asigurând, prin intermediul Centrului I.F.R.D, pregătirea studenţilor la specializările Management, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Drept.

Oferta de programe de master cuprinde: E-Business Management and Markeging (2 ani), Managementul resurselor umane (2 ani), Contabilitate şi audit (2 ani), Administrație publică și politici europene (2 ani), Poliție Locală și siguranță publică (2ani), Servicii si tehnologii financiare (2 ani), Instituţii judiciare şi profesii liberale (1 an), Afaceri inovative în turism și servicii (2 ani), Masteratul de Achiziţii Publice (1 an).

În prezent, toate specializările Facultăţii sunt acreditate, confirmând astfel calificativul de „încredere ridicată”, dobândit de Universitate în urma evaluărilor externe ARACIS.

