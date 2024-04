Reabilitarea energetică a Grădiniței ”Bambi” din Sângeorgiu de Mureș, în linie dreaptă

Distribuie

Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureș a demarat, în data de 5 aprilie 2024, o licitație estimată la valoarea de 2.056.686 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție ”Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței de copii ”Bambi” din localitatea Sângeorgiu de Mureș, comuna Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.



Detalii despre investiție

Potrivit sursei citate, Grădinița cu Program Prelungit ”Bambi” se află pe strada Petki David nr. 111 din Sângeorgiu de Mureș și are regim de înălțime de P + E + M.

”Suprafața construită a clădirii este de circa 310 metri pătrați, iar suprafața desfășurată este de 849 metri pătrați. Acoperișul clădirii este desfășurat pe toată amprenta construcției. Șarpanta este realizată în mai multe ape, urmărind conturul exterior al pereților”, se menționează în Memoriul Tehnic de Arhitectură, document întocmit de SC Arcana Civil Engineering SRL

Conform informațiilor furnizate de către ing. Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângoergiu de Mureș, în urma implementării proiectului ”se vor reduce considerabil cheltuielile de întreținere a acestei instituții de învățământ care este frecventat de mulți copii sângeorzeni.”

”În condițiile actuale, când prețul energiei electrice și al gazelor naturale este foarte ridicat implementarea proiectului este una foarte oportună. Proiectul prevede printre altele: folosirea de resure alternative pentru obținerea încălzirii, răcirii clădirii și a apei calde – pompe de căldură subterane aer-apă plus panouri solare, înlocuirea tâmplăriilor exterioare cu tâmplării din PVC cu geam termopan triplustratificat, cazane noi, izolarea pereților exteriori, a planșeului, a soclului, a plăcii pe sol etc., corpuri de iluminat cu led, baterii cu senzori de mișcare etc.”, a precizat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Investiția este realizată prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență, termenul limită pentru depunerea ofertelor de participare este 18 aprilie 2024, iar durata contractului va fi de șase luni.

Alex TOTH