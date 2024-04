Distribuie

Specializarea de Arhitectură din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș este un program de 6 ani, organizat în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, care oferă studenților o bază solidă în teoria, designul și practica arhitecturii.

Programul este predat în limba engleză, astfel încât studenții își pot îmbunătăți competențele lingvistice în timp ce învață despre arhitectură.

Cursurile sunt structurate în așa fel încât să acopere o gamă largă de subiecte, de la istoria arhitecturii, limbaj arhitectural, studiul formei, până la concepte avansate de design și construcție. Studenții învață cum să utilizeze programe de calculator pentru designul clădirilor și au ocazia să participe la proiecte practice, care oferă o experiență reală în domeniu. De asemenea, studenții au ocazia de a învăța despre sustenabilitate și eficiența energetică în construcții, ceea ce este important în contextul actual al schimbărilor climatice.



Studenții despre Specializarea Arhitectură la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

„Experiența din al doilea an la Facultatea de Arhitectură a fost atât provocatoare, cât și gratifiantă. Al doilea an este caracterizat de intensificarea muncii în atelier și implicarea în diverse proiecte, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea mea profesională și personală. Am putut explora diverse concepte arhitecturale, experimentate cu diferite tehnici și am dezvolt proiecte complexe sub îndrumarea facultății. Apreciez modul în care atelierul stimulează creativitatea și gândirea critică, oferindu-ne oportunități de a explora soluții inovatoare pentru provocările arhitecturale contemporane. În plus față de atelier, al doilea an a oferit și oportunități de participare la diverse proiecte și activități extracurriculare. De la competiții de design și excursii de studiu până la conferințe și workshop-uri, am avut ocazia să interacționez cu profesioniști din domeniul arhitecturii și să îmi extind rețeaua de contacte în industrie.” – Ciurariu-Gliga Denis.

„Există o lume în care schițele devin realitate și planurile prind viață. Ca studentă în anul II la specializarea Arhitectură în limba engleză din cadrul UMFST “George Emil Palade” Târgu Mureș am descoperit că acestă lume nu este doar o visare frumoasă, ci o realitate în care fiecare linie și fiecare detaliu contează. Diversitatea informațiilor, acumularea de cunoștiințe atât digitale, cât și tehnice, dar și dorința profesorilor de a cultiva o gândire cât mai creativă s-a transformat într-o plăcere personală zilnică de a afla cât mai multe din universul arhitecturii. Înscrierea în cadrul UMFST “George Emil Palade” a făcut, de asemenea, posibilă implicarea în activități de voluntariat și extracurriculare, ce au contribuit la dezvoltarea mea educațională și personală. De-a lungul celor doi ani petrecuți aici am avut oportunitatea să particip ca voluntar la Muzeul Universității “George Emil Palade” și în cadrul workshop-ului de arheologie clasică romană “Castrul de la Potaissa/Turda. Cercetare arheologică și punere în circuitul patrimonial”. Mai mult decât atât, studenții de la această specializare au fost încurajați și susținuți să colaboreze în Erasmus Blended Intensive Programmes (BIP), organizat de Silesian University of Technology, Faculty of Architecture in Gliwice, pe tema “Universal Design in Micro-Space Planning.” – Mălina-Elena Lupu.

„În calitate de studentă în anul doi la Universitatea ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, specializarea arhitectură în limba engleză, susțin că arhitectura reprezintă o călătorie ce provoacă peisajul inepuizabil al creativității, dedicației și consecvenței. Atunci când mă gândesc la orele de atelier, ce reprezintă nucleul specializării, sau la cursurile de istorie si tehnologia arhitecturii, percep că parcursul academic poate fi unul anevoios, dar plin de oportunități, atât în cadrul universității cât și în exteriorul acesteia. Activitățile extracurriculare precum workshop-uri, expoziții sau alte tipuri de evenimente culturale sunt elemente vitale ale acestei secții. Astfel, expozițiile sunt menite să ofere posibilitatea de a prezenta munca și de a primi o reacție reală a publicului, conturând o oportunitate unică de a ne comunica și prezenta ideile. În aceeasi manieră concursurile croiesc experiențe inedite, în care atât munca în echipă cât și jurizarea și prezentarea finală sunt benefice pentru formarea unui arhitect. Unul dintre aceste concursuri, organizat de OAR, ne-a ajutat să aprofundăm cunostințele teoretice și să le aplicăm într-un context urban real. Pe parcursul formării mele individuale, am avut ocazia să particip și la un proiect Erasmus+ unde, împreună cu studenți din Ungaria si Polonia, am învățat cum să abordăm o tema arhitecturală în parametri reali, urmând ca la final să prezentăm rezultatul în fața autorităților zonei și a unei comisii specializate în domeniu. În aceeași manieră, un alt proiect ce mi-a deschis noi oportunități către o latură mai puțin abordată în curriculum a fost practica pe un sit arheologic. Pe parcursul a două săptămâni, am explorat tehnici de restaurare și conservare împreună cu studenți de la alte specializări, experiență ce mi-a stârnit interesul către această arie a arhitecturii. În ansamblu, facultatea de arhitectură oferă oportunități unice într-o varietate de domenii și te încurajează să îți întreci limitele, fiind susținut permanent de cadrele universitare.” – Ana Drăcea.

(Advertorial)