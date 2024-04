30 de premii la Concursul F.A.S.T. English

Distribuie

Concursul F.A.S.T. English, un concurs inedit organizat de 7 ani de Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureș, s-a derulat anul acesta în perioada 15 ianuarie 2024 – 4 aprilie 2024, cu etapa de testare a competențelor lingvistice pe data de 9 martie 2024. Concursul a constat în 2 etape: cea preliminară, de formare a competențelor digitale și etapa finală, testarea propriu-zisă la limba engleză.

Au fost înscriși în concurs un număr de 301 participanți: 107 elevi la clasa a V-a, 78 elevi la clasa a VI-a, 77 de elevi la clasa a VII-a și 39 de elevi la clasa a VIII-a. În perioada 15 ianuarie 2024 – 15 martie 2024, concurenții au accesat pagina de Facebook a concursului pentru a răspunde provocărilor de tip „Challenge” la care au avut ocazia de a câștiga și acumula puncte BONUS dacă rezolvau sarcinile de lucru conform cerințelor Organizatorului. Elevii au realizat astfel 14 produse digitale, dintre care cele mai „gustate” au fost: benzile desenate, jurnalul vocal online, dublarea vocală desenelor de animație, design diplome pentru mămici, video lip-sync, realizarea de mascote pentru prezentare book-trailere, postări pe Padlet pe diverse teme, realizare prezentări Canva despre orașul natal, etc.

Etapa finală a concursului s-a derulat online pe pagina de Facebook a concursului în data de 9 martie 2024. Elevii au accesat jocul Kahoot! de pe dispozitivele proprii conectate la internet, prin link-ul pus la dispoziție de către Organizator. Elevii au avut la dispoziție aproximativ 30 minute pentru a răspunde la cele 75 de întrebări. Testarea s-a bazat pe itemi de tip obiectiv (exerciții cu alegere duală / multiplă, completare de spații lacunare, transformări, corectare de erori, răspuns la întrebări, etc.) care verifică competențele de limba engleză la nivelul programei școlare pentru de limba modernă 1. Viteza de reacție a constituit un avantaj pentru a obține mai multe puncte în joc, de unde și acronimul concursului F.A.S.T. English (Fast Answers English Tournament).

La finalul jocului, aplicația Kahoot! a generat raportul jocului care a fost descărcat de către organizator. Pentru a stabili clasamentul final, punctelor acumulate în joc li s-au adaugat punctele bonus câștigate pe parcursul etapei preliminare.

Festivitatea de premiere s-a derulat la sediul Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”pe data de 4 aprilie 2024, ora 15.00. Au fost oferite 30 de premii cu finanțare din partea Primăriei Municipiului Târgu Mureș și 19 Mențiuni speciale rezultate din sponsorizări, procentul premiilor fiind sub 25% din totalul participanților, așa cum prevede regulamentul concursului. Pentru elevii proveniți din alte județe, premiile au fost trimise colet pe adresa școlilor respective prin curier rapid.

”Din feed-back-ul participanților reiese ca FAST English este un concurs îndrăgit, dovadă și prezența „veteranilor” (elevi care au participat la fiecare ediție începând cu clasa a V-a), pliat pe nevoile și interesele generației nativilor digitali, care oferă mai mult decât testarea competențelor lingvistice într-un cadru informal”, a precizat prof. Șandru Gabriela, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, organizator.

Cine sunt premianții

Băciuț Carina Nicoleta, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ercse Eva

Conț-Cioban Ianis, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Târgu Mureș, prof. Roman Andreea Teodora

Vizi Lara, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela

Simion Sophia, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș, prof. Pintilie Tünde

Gomotîrceanu Dragoș, Școala Gimnazială „Dr.Bernády György” Târgu Mureș, prof. Gyorgy Izabella

Moldovan Iris, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela

Gălățean Diana, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela

Sălăgean Alexia , Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ercse Eva

Socol Natalia Corina, Colegiul Național „Unirea”, Târgu Mureș, prof. Pintilie Tünde

Szilagyi Eva Timea, Școala Gimnazială „Dr.Bernády György” Târgu Mureș, prof. Gyorgy Izabella

Mesaros Renáta, Şcoala Gimnazială ,,Traian” Târnăveni, prof. Biro Emese

Szoboszlai Norbert, Școala Gimnazială „S. Illyés Lajos”, Sovata, prof. Toth Kinga Tünde

Imre Biánka, Şcoala Gimnazială ,,Traian” Târnăveni, prof. Biro Emese

Florea Amalia Elena, Școala Gimnazială nr.1 Luduș, prof. Călin Zborovsky

Șerban Bogdan VI Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Raduly Dana

Oltean Andrea Eva VI Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Târgu Mureș, prof. Opferman Tana

Metea Sonia VI Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ercse Eva

Pop Rareș Ștefan VI Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Raduly Dana

Turcu Alessia Cristina, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Raduly Dana

Koncz Szilárd, Şcoala Gimnazială ,,Traian” Târnăveni, prof. Biro Emese

Bălan Medeea, Școala Gimnazială “Aurel Mosora” Sighișoara, prof. Aldea Simona

Șilian Gabriela Raluca, Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș, prof. Cherteș Raluca -Ionela

Breja Ianiss, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Târgu Mureș, prof. Roman Mihaela

Mailat David Scoala Gimnaziala Nr.7, Târgu Mureș, prof. Simon Enikő

Boier Alexandru, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela

Sărmășan Darius Patrick, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ercse Eva

Răchită Tudor Bogdan, Școala Gimnazială „Dr.Bernády György” Târgu Mureș, prof. Pitea Diana

Arros Katalin, Școala Gimnazială „S. Illyés Lajos”, Sovata, prof. Toth Kinga-Tünde

Kiss Robert, Şcoala Gimnazială ,,Traian” Târnăveni, prof. Biro Emese

Hereșanu Cristian, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș, prof. Luca Iulia

Tanco Ștefan Andrei Simion, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ercse Eva

Blănaru Sara, Școala Gimnazială „Europa”, Târgu Mureș, prof. Maria Beldean

Șuteu Bogdan, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș, prof. Luca Iulia

Venczel Raluca Maria, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș, prof. Luca Iulia

Domokos Botond, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Târgu Mureș, prof. Opferman Tana

Botoș Bogdan Dumitru, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Târgu Mureș, prof. Ioana Gangler

Ciobănică Sara, Şcoala Gimnazială ,,Traian” Târnăveni, prof. Oltean Adina Alexandra

Popa Valer, Școala Gimnazială Hădăreni, prof. Szanto Erika

Boroș Maria Ștefania, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela

Gyarmati Lorena, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș, prof. Luca Iulia

Popa Ariana, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu”, Luduș, prof. Luca Iulia

Takács Gergő, Școala Gimnazială Acățari, prof. Szasz Éva

Luca Yasmine, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș, prof. Șandru Gabriela