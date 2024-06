Încep înscrierile pentru Local Talent Fest

Cetatea Medievală Târgu Mureș – zona Casa Căsătoriilor, a găzduit astăzi, 19 iunie, de la ora 11.00, o conferința de presă cu tema lansării celei de-a treia ediții a proiectului LOCAL TALENT FEST. La eveniment au participat Vizi Imre, președintele juriului de selecție, Bathori Zsuzsanna, reprezentanta Asociației Vizitransylvania și Cristina Manoilă, event manager Mercur Creativ.

Local Talent Fest a debutat, în urmă cu doi ani, din dorința de a-i promova pe tinerii artiști târgumureșeni, de a le oferi o „platformă” unde să se exprime și să-și demonstreze talentul. Evenimentul a crescut, iar din anul 2023, Local Talent Fest a ajuns în mijlocul comunităților, în cele mai mari cartiere ale orașului.

”Și am făcut exact ceea ce ne dorim să facem și în acest an. Să descoperim talente, să le scoatem la lumină, să le încurajăm și să le premiem cu premii importante. Timp de trei zile, am dus în fiecare din cele 3 cartiere, 1848, Tudor și Unirii, o scenă pe care au evoluat în total 30 de tineri talentați care s-au încris în prealabil. Iar publicul a fost pe măsură. Peste 2000 de oameni au cântat, au dansat sau au contribuit, alături de juriu, și la desemnarea câștigătorilor fiecărei preselecții, dar și a câștigătorilor finalei care a avut loc la Cetatea Târgu Mureș”, a menționat Cristina Manoilă.

LOCAL TALENT FEST merge mai departe. Înscrierile încep pe data de 21 iunie, mai multe detalii se pot obține accesând pafina de facebook Local Talent Fest. Pe o scenă amenajată timp de 3 zile, între 29 – 31 iulie 2024, în cele trei cartiere amintite, unde există și spații propice pentru a găzdui aceste evenimente, tinerii talentați care știu să cânte la un instrument sau cu vocea, sau care știu să danseze, să deseneze, să recite sau să susțină un moment teatral, vor avea din nou prilejul să performeze, să se afirme, să prindă aripi.

Juriul va fi format din cântărețul și producătorul Vizi Imre, Bathori Zsuzsanna, reprezentanta Asociației Culturale Vizitransylvania, partenerul de organizare, și un reprezentant al Asociației Mercur Creativ. Cei mai buni 3 concurenți de la fiecare preselecție, selectați de juriu, se califică pentru finala Local Talent Fest, din 7 septembrie 2024, care va avea loc în Cetatea Târgu Mureș. În premieră, în pregătirea finalei, Vizi, alături de un actor târgumureșean vor organiza un work-shop, în Cetatea Targu Mureș, sau online, (în funcție de disponibilitatea finaliștilor) pentru a-i pregăti pentru finală. Acest work-shop le va da tinerilor o pregătire care nu este neapărat specifică nici unei școli sau instituții, vom încerca să-i pregătim punctual, unde să fie atenți când urcă pe o scenă live, a menționat Vizi Imre. Desemnarea câștigătorului finalei va fi făcută de juriu, dar și publicul va avea un cuvânt de spus, prin vot. Câștigătorii preselecțiilor vor primi premii în obiecte, iar câștigătorii finalei vor primii premii în bani. Valoarea totală estimată a premiilor va depăși 1000 euro, sume asigurate de organizator și sponsori.

La fel cum s-a întâmplat și la ediția precedentă, Vizi va compune, cu titlu gratuit, o piesă solistului vocal pe care el îl consideră ca având cel mai mult talent și potențial de afirmare. Piesa compusă pentru solista selectată anul trecut, Gizella Ianko, o elevă de 14 ani din Reghin, să fie cântată la finalul tuturor preselecțiilor din acest an. Pe scenă vor urca și tinerii care au obținut primele trei locuri la concursul din 2023. Spectacolul de pe scena Local Talent Fest, din data de 7 septembrie 2024, va fi transmis live pe pagina de Facebook a evenimentului.

Pentru organizarea LOCAL TALENT FEST, Asociația Mercur Creativ beneficiază de o finanțare nerambursabilă din partea Municipiului Târgu Mureș, în urma câștigării, de pe prima poziție, a concursului de proiecte culturale organizat de Primăria Târgu Mureș, secțiunea educație prin cultură.