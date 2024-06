FOTO: Premierea românească a filmului „The Secret of Pin-Up Island”, filmat integral la Târgu Mureș, în cadrul TIFF 2024

Filmul psihologic și science-fiction „The Secret of Pin-Up Island”, regizat de Alecs Năstoiu și produs de mureșeanul Ovidiu Vasu, a avut premierea românească în data de 22 iunie, la cinematograful „Arta” din Cluj-Napoca, în cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF) 2024, fiind cea de-a doua proiecție oficială a filmului, după premierea care a avut loc în Statele Unite ale Americii, în data de 17 februarie 2024, în cadrul celei de-a 49-a ediții a Festivalului de Film Science Fiction din Boston.

Reamintim faptul că filmul a fost filmat integral în Uzina Foto din cartierul Unirii al Municipiului Târgu Mureș, a fost gândit și realizat pe parcusul a șapte ani de zile și a întrunit un buget total de 1.800.000 dolari, iar protagonista filmului este Rina Gri, o actriță de origine rusă.

Prima proiecție a filmului, în România

Premierea de sâmbătă, 22 iunie 2024, a constat în două momente-cheie: proiecția filmului și întâlnira cu distribuția, urmată de o sesiune de Q&A și de o sesiune foto.

Plot-ul filmului urmprește povestea Alesiei, o fată care trăiește o experiență unică, căreia i se spune că Pământul va dispărea, întrucât un virus letal eradiază omenirea. Aceasta face parte dintr-o selecție de fete care trebuie să populeze o nouă insulă, Pin-up. Ea își dă seama că e ca un fel de joc, o entitate guvernamentală se joacă cu mintea ei. Ea trece dintr-un nivel în altul al jocului. La final, ne dăm seama că tot acest joc este un fel de tratament inovator, tehnologizat, pentru tratarea depresiei de care fata suferea în viața reală și care a fncționat. Pentru ca ea să se vindece de această afecțiune, a fost necesar să se împace cu traumele interioare, cu trecutul ei și să învețe să colaboreze cu alți oameni. Acest tratament este fundamentat pe o descoperire a unei inteligențe artificiale care acționează și se contopește cu subcoștientul uman și automat se intră într-o stare de hipnoză și se ajunge într-o lume virtuală, indusă de acel program. Inteligență artificială generează scenariul în interiorul visului pentru persoana bolnavă de depresie. Acel scenariu este un fel de tratament personalizat.

Despre ideea care a stat la baza filmului, regizorul Alecs Năstoiu a afirmat următoarele: „Am vrut să vorbesc despre tema singurătății, apoi m-am dus mult mai departe, la traumele din trecut ale fiecăruia și la depresie. Am încercat să merg pe o poveste fantasy și atunci mi-a venit ideea cu jocul, apoi am găsit în Târgu Mureș fabrica care era în paragină, dar am găsit câteva mici locuri cu potențial, care mi s-au părut că pot să redea imaginea din mintea mea. Scenografia a durat 6 luni, iar producția integrală a filmulu- 7 ani. Am consultat un cercetător în domeniul psihiatriei care a făcut research timp de mai multe luni și care mi-a prezentat un material mai amplu despre cum se realizează o terapie referitoare la subiectul acesta. Am lucrat foarte mult ca content-ul să fie veridic”.

Întâlnirea cu cast-ul

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost reprezentată de întâlnirea cu distribuția, urmată de sesiunea de Q&A și de sesiunea foto într-un spațiu special amenajat cu posterul filmului. Întregul cast al filmului a fost prezent, iar Alecs Năstoiu, Ovidiu Vasu și Rina Gri au fost cei care au răspuns întrebărilor cinefililor.

„Mă simt emoționat. Am avut premierea în Statele Unite, dar nu m-am simțit atât de emoționat ca acum. Eram foarte curios să văd ce vor spune oamenii din România. Suntem bucuroși că suntem aici la TIFF unde este toată crema cinematografului românesc, un public avizat, obișnuit de 20 de ani cu cinematografia. Am văzut în sală lumina pe fețele oamenilor. Cred că filmul impresionează pentru că prezintă niște teme mai rar abordate, destul de costisitoare, cu efecte speciale. Mi s-a părut un subiect extraordinar, a fost un efort de 7 ani și ne-a ieșit în mare măsură. Nu ne așteptăm la marele public, avem anumite nișe, de exemplu- publicul care apreciază acest subiect legat de mental health”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi Ovidiu Vasu, producătorul filmului.

Actrița principală a mărturisit că s-a regăsit înru-totul în pielea personajului pe care l-a interpretat, întrucât ea și Alesia au un trecut asemănător. Tot aceasta a explicat că i-a plăcut atât de mult țara și oamenii din România, încât a decis să se mute aici, locuind la momentul actual în capitală. Fiindcă filmul a fost turnat în Târgu Mureș, am fost curioși să aflăm opinia Rinei Gri despre oraș. Aceasta a opiniat: „Mi-a plăcut Târgu Mureșul, dar a fost foarte frig atunci când am filmat, în luna octombrie. Era foarte rece în acea fabrică, tușeam tot timpul. În timp ce noi trebuia să purtăm acele rochii, băieții erau în geci de iarnă. Mi-a plăcut orașul, am fost acolo de mai multe ori, dar nu am reușit să văd prea mult din el, căci petreceam tot timpul în acea uzină. Locuisc în București acum, iubesc această țară și pe oamenii ei și, cu siguranță, voi mai merge la Târgu Mureș”.

Evenimentul s-a încheiat cu ședință foto profesională pe covorul galben, în ton cu culoarea costumelor purtate de personajele din film, despre care regizorul ne-a spus că a fost aleasă simbolic, întrucât galbenul este culoarea speranței.

Producătorul filmului, Ovidiu Vasu, a anunțat că românii vor putea urmări filmul în cinematografe spre finalul anului, după ce se încheie periplul festivalier.

Mădălina ROHAN