Câți angajați are Primăria Municipiului Sighișoara

Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sîrbu, a lămurit luni, 1 iulie, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, un mit despre „sutele de angajați din Primărie”.

”În 2020, când am preluat mandatul de primar, erau 97 de oameni care lucrau efectiv în primărie. Acum, după modificările realizate la organigrama instituției, inclusiv în 2021 am făcut acest lucru, sunt 79 de angajați care muncesc în primărie. Adică cu 18 mai puțin. Diferențele nu vin din faptul că s-au desființat servicii, ci dintr-o reorganizare, adică fiecare om trebuie pus în valoare pe specialitatea lui, astfel să poată fi cât mai eficient. Au fost, firesc și cazuri de pensionare. Sunt zi de zi alături de acești oameni și deja, după cei aproape patru ani de mandat, mi-am putut da seama exact cine, ce și cât poate, unde mai trebuie lucrat și eficientizat. Funcțiile de conducere sunt și ele mai puține: de la 12 am ajuns la 7 posturi de conducere. În final, vreau ca aceste modificări să se regăsească în modalitatea în care dumneavoastră interacționați cu Primăria Sighișoara, practic să fiți din ce în ce mai mulțumiți. Ne dăm toți silința în acest sens!”, a precizat Iulian Sîrbu.

